Asamblea Ciudadana emitirá comunicado “preocupados por ciertos discursos”

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná se reunió este miércoles por la noche para dialogar en base a algunos comentarios de uno de los candidatos a Presidente de la Nación. En ese sentido, redactará un comunicado que este jueves sería dado a conocer al resto de la población.Guillermo Taramasso fue una de las voces que dialogó cony advirtió: “Estamos en pleno debate con los vecinos. Estamos con vecinos de Paraná y compañeros de asamblea que estamos bregando lo mejor para la ciudad. Estamos inmersos en una provincia y un país que está a pocos días de decidirse un nuevo rumbo.En la misma línea, sostuvo: “”.Otro de los integrantes reiteró la necesidad de este diálogo con la Asamblea: “Nosotros convocamos a un día atípico a la reunión de la Asamblea porque necesitamos abrir el espacio para dar un debate del proceso electoral del 22 de octubre. La Asamblea a lo que es el escenario local y municipal abrió la ronda de presentación de los candidatos a intendentes, pero lo que respecta en el proceso nacional lo vemos con mayor preocupación porque nos supera en lo que tiene que ver con el ámbito deliberativo. Sin embargo, no queríamos dejar de dar las discusiones que significan las propuestas que tiene el candidato que tiene mayores probabilidades de ganar como está presentado el escenario electoral hoy”.Por último, explicó que “la Asamblea pone de relieve que no solo se encarga de cuestiones propias del barrio, sino que está atravesada por una serie de problemáticas que los vecinos de la ciudad traen acá. Lo que tiene que ver con la salud, con el acceso a la educación, cómo es ese desarrollo en los barrios de Paraná, cómo repercuten esas demandas que son presentadas acá y cómo sería en un hipotético escenario político en el cual todo eso se puede ver afectado. En un año en el que debemos festejar la democracia, no debemos restringirla eligiendo proyectos políticos que vayan en atentar contra la participación, la ampliación de derechos, de condiciones de vida, de acceso a insumos y servicios”.