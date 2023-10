Este fin de semana se realiza la segunda edición de la Feria Diseña Paraná

De viernes a lunes habrá, además de los stands, música en vivo y patio gastronómico (hasta las 24?hs), sumado a intervenciones culturales en cada jornada, a las 19?hs.



“Diseña Paraná es una señal de cambio positivo. Un evento que en otro contexto de gestión de ciudad no podría haber existido. Y no por falta de energía entre los organizadores y expositores, sino por la falta de condiciones objetivas desde el Municipio, desde la infraestructura, la limpieza, los servicios y todos los elementos necesarios para hacer un evento de este tipo. Por eso es doble nuestra satisfacción", señaló el intendente Adán Bahl y agregó: "Es parte de las políticas que se deben sostener en el tiempo, y marca una forma de entender la gestión que incluye cooperar, apoyar, sumar fuerzas y ganas, entre todos y para un mismo lado".



Fortalecimiento



El evento reunirá un grupo seleccionado de emprendedoras y emprendedores que forman parte del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor con Diseño de Paraná, que hicieron un trayecto de fortalecimiento y lograron destacarse por sus propuestas con identidad paranaense, su calidad, originalidad, concepto y proyección.



Este año se amplió el alcance y son ochenta los emprendedores que serán parte, mostrando sus proyectos y su trabajo. El Programa Diseña Paraná - instaurado por Ordenanza N° 10.087- forma parte de una política pública de fortalecimiento del sector, cuyo objetivo es posicionar al diseño como nuevo sector dentro de la diversificación productiva de la ciudad.



El objetivo es fomentar la producción con diseño e identidad local, la generación de espacios de comercialización y posicionamiento del diseño, el fortalecimiento de las capacidades de los emprendedores con diseño a través de capacitación, entre otras acciones para dinamizar e impulsar este nuevo sector de la economía local.



En ese marco, el programa se encara desde un trabajo sostenido y multidimensional orientado a promover el diseño paranaense y a fortalecer la calidad y la identidad de las producciones con sello de autor. Se trata de una iniciativa que forma parte de las acciones previstas en el Plan de Implementación de Marca Paraná y se lleva adelante con el trabajo articulado de la Municipalidad de Paraná a través de la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, el Club de Emprendedores de Paraná y emprendedores y diseñadores independientes.



Visibilización



La feria de diseño es la instancia de máxima visibilización y exposición de un proceso llevado adelante durante todo el año, que comenzó con la inscripción en el Registro de Emprendedores con Diseño, que este año tuvo 321 adherentes, un ciclo de formación de nueve encuentros con diferentes temáticas de interés para los diseñadores, el trabajo en clínicas y laboratorios donde los diseñadores que participarán en la feria fueron guiados por tutores especialistas de cada rubro para perfeccionar sus productos, maximizando sus fortalezas y trabajando las debilidades hasta llegar a creaciones únicas, son identidad paranaense.



Ahora es momento de conocer el resultado de este proceso. En esta segunda edición, serán cuatro días de exposición, venta e intercambio de experiencias, y la oportunidad de adquirir objetos únicos de calidad y diseño. También habrá otras actividades, como patio gastronómico, intervenciones culturales y música.



La propuesta es generar un espacio para que paranaenses y turistas se acerquen, conozcan el talento local y puedan llevarse un producto de diseño hecho en Paraná. Un excelente plan para el fin de semana largo y la oportunidad de comprar un regalo original y único para el día de la madre, con sello paranaense. Diseñadores que participarán de la Feria Objetos utilitarios y decorativos



- Ananías

- Arkhe 3D

- Arriba las Palmas

- Chaná Timbú

- Colores Arte

- Deha

- DM Diseño en madera

- Frida Pinturas

- Idea Madera

- Indra: Hierros y Deco

- Koncreta

- Las malas

- Laura Troc

- Maldito Muggle

- Ñam Ñam

- Ónix

- Panambí

- Paraná Canvas

- Puro Amor

- Sanarteartecuero

- Shiva Velas

- Stickers Paraná

- Taller Valhöll

- Vitrofusion Ru

- Zaida Art

- Madero & Cordel

- Ales Home Decor

- Arome

- Bella Cose

- Leon Deco

- Lupelú



Accesorios y complementos



- MJC

- Sayajoyas

- By Pau

- Romitas Paraná

- Unnie

- Meu Ecológico

- Con amor de mamá





Almacén Natural



- Amatista

- Ananké

- Tiare Cosmética natural

- Ficus





Indumentaria/ textil



- Amaiké

- Animalaark

- Bag

- Creaciones Haydee María

- Etre Lengerie

- Faxa

- Fugitiva

- Hechohilacha

- Indumentaria Citadella

- Jarupkin

- Malaza

- Marca Alternativa

- Maurina Tejidos

- Merlin Shibori

- Milú

- Mutu Prints

- Niña Brócoli

- Noelia Álvarez Diseño

- Somos Quenti

- Suma Emperatriz

- Tejiendo Alas

- Telar del Río

- Tramagua

- V y C Paraná

- We don’t care





Diseño multisoporte



- Cíclica y litoraleña

- El Equipo Azul

- Don Gato

- LUB Designs

- Post Data

- Encuadernadas

- Heme Aquí

- Collage lunar

- Valtablack

- Blister Vacío

- Pintarte LM





Programación



Todos los días:

16:00 a 23:00 Feria de diseño

Música

Patio gastronómico (hasta las 24:00)



Intervenciones culturales (19:00)

Viernes: Desfile y performance del Instituto Promoda

Sábado: Intervención cultural

Domingo: Play Flow Performance

Lunes: Juanito Follonier (Intervenciones circenses)