Cartoneros reclamaron por “un aporte real y concreto durante todos los meses”

Cartoneros se movilizaron este miércoles desde el Centro Verde (ubicado sobre calle Sebastián Vázquez) hasta el Palacio Municipal de Paraná y, a través del corte de calles en el microcentro, exigieron la firma de un convenio con el Ejecutivo a cargo del intendente Adán Bahl para ser incluidos en el sistema de gestión integral de los residuos.“Reclamamos por el reconocimiento que brindan cartoneros a la ciudad desde hace años y el municipio tiene que hacerse cargo, porque le corresponde, para lo que es importante plantear una política pública seria con presupuesto y financiamiento que nos permita mejorar las condiciones de trabajo”, comunicó auna de las integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Eve Closter.Y fundamentó: “La política de gestión de los residuos es competencia de los municipios, no de Provincia ni Nación, y en ese sentido es importante destacar el trabajo que hacemos las cooperativas sin recibir un peso para recuperar toneladas de materiales que de otra manera terminarían en el basural”.“Es necesaria una política pública, y no alcanza con un subsidio o un camión, porque necesitamos que haya un aporte real y concreto durante todos los meses para que se reconozca el trabajo y que ponga los cartoneros en su lugar”, justificó Closter al cuestionar el no tratamiento de “una ordenanza de grandes generadores”.“Hace años nos organizamos en Paraná para el reciclado con inclusión social y somos más de 200 compañeros los que vivimos de esta tarea, además de todos los que laburan en el basural”, completó otro de los miembros del MTE, Sebastián Carnevale. Y sumó: “Exigimos políticas que nos incluyan porque con la cantidad de material que recuperamos demostramos que realmente puede funcionar si el municipio, junto con las cooperativas, crea puestos de trabajo y recupera material que contamina el medioambiente”.“Hace cinco años reciclamos material de las calles y de los contenedores y hacemos promoción ambiental, pero no tenemos respuestas del municipio, más allá de que nos dan un camión tres veces por semana, no se quiere reconocer el trabajo que hacemos como trabajadores excluidos”, coincidió otro de los cartoneros, Jonatán Castillo.Durante la protesta con corte de calles, Closter informó que entregaron un petitorio al municipio de Paraná “porque la formalización tiene que ser a través de un convenio que reconozca el trabajo de los cartoneros y que incluya a las cooperativas de reciclado en el sistema de gestión integral de los residuos”.