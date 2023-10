Fin de semana extra largo: se espera un movimiento similar al de Semana Santa

En las puertas del último fin de semana extra largo del año, en la terminal de ómnibus de Paraná esperan un intenso movimiento ya que la venta de pasajes viene muy bien y se estima que los números serán similares a la Semana Santa.Vale recordar que el feriado por el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se pasa al lunes 16, mientras que el viernes 13 fue decretado como una jornada con fines turísticos., Darío Acuña, de las boleterías de la empresa Zenit, afirmó que “estamos notando que va a ser muy positivo, ya el fin de semana pasado empezó a levantar la venta y todavía falta. Estamos con mucha alegría porque veníamos bastante castigados pero es muy positivo”.Sobre los destinos turísticos más elegidos, como sucede en cada fin de semana largo, son Carlos Paz, Córdoba, Buenos Aires “y algo de Mar del Plata y Bariloche” al ser un feriado de cuatro días.Acuña indicó que el mayor movimiento “se va a empezar a generar el jueves después de mediodía. Ya tenemos muchos servicios, sobre todo los provinciales, con refuerzos de un adicional por horario y probablemente haya más. Los regresos se dan el lunes por la tarde”.En este sentido, mencionó que “el fin de semana de cuatro días con el día de la Madre incluido es muy bueno y lo provincial es lo que más se va a trabajar. Las líneas a Chajarí, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú están todas reforzadas y queda muy poco lugar. La demanda gracias a Dios es mucha”.“Hace mucho que no se observaba tanto movimiento un fin de semana largo”, acotó Acuña y se animó a decir que será similar a la Semana Santa. Mientras que mencionó que el fin de semana largo de noviembre, “como están cerca las vacaciones no es muy demandado como éste”.Finalmente, recordó que para viajar se debe llevar sí o sí el DNI, que puede se puede presentar el formato digital y los menores que no viajen con sus padres, deben tener la autorización firmada por uno de los progenitores, trámite que se realiza de forma presencial en la ventanilla de la empresa de transporte elegida para el viaje.