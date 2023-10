Más repercusiones sobre el debate de candidatos a la Intendencia de Paraná

Debate presidencial

Opinión de los panelistas

El primer debate público y obligatorio de los candidatos a la Intendencia de Paraná se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. En ese sentido, el tema fue debatido en, programa que se emite por“Cuando un pedido de informe del espacio ‘Políticas para la República’ fue presentado en el Consejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo advirtió que había una ordenanza que la obligaba a organizar el debate. Fue sancionada durante la anterior administración a través de la aprobación de un proyecto del entonces Concejal Gainza”, comentó.“El proyecto de Gainza fue aprobado por todos en su momento, donde Sánchez lo recordó de manera oportuna y después la Defensoría del Pueblo convocó a todas las universidades, en el cual se materializó algo muy positivo para el debate público en Paraná”, sostuvo.“El tema transporte es un problema histórico de Paraná, pero que esta administración no pudo solucionar. Me parece que era uno de los flancos más abiertos que tenía la gestión actual”, enfatizó.“Los dos candidatos que mejores estuvieron fueron Romero y Gainza, quienes están peleando cabeza a cabeza. El problema de Romero es que ella pudo hacer jugar su experiencia, sobre todo, en el tema de seguridad e incluso habló acerca del registro de patente de automóviles que ingresan a Paraná, es decir que manejaba un nivel de información que su condición de oficialista le permitía hacer jugar. También, porque no se metió mucho el tema nacional, no sufrió tanto esa condición. Hay que ver si las relativas mejores imágenes del gobierno municipal y provincial en relación con el nacional, le alcanza a una candidata oficialista para suplir el problema que tendrá siendo la candidata del gobierno nacional”, argumentó.“Hay dos cosas dichas por Sánchez que son una ventaja notable y objetiva respecto de cualquiera de las otras propuestas. La primera es la cuestión de la transparencia vinculada a la declaración jurada de los dirigentes, y lo segundo es que dijo cuanto gastó en la campaña, a diferencia de los otros cuatro. Esos dos elementos objetivamente diferenciadores, no lucieron porque Sánchez no se terminó de expresar con la elocuencia de otros candidatos”, expresó.“Lo de Laumann me pareció penoso, ya que comunicar es gobernar y alguien que se cita en un papel todo el tiempo para hablarle a la ciudadanía de una propuesta que supuestamente tiene manejada, es un déficit grande”, dijo.Con respecto al primer debate presidencial, sostuvo: “Bullrich levantó, pero no quiere decir que se traduzca en votos”.“El escenario es distinto porque estamos en una instancia donde la pelea es entre tres para dejar afuera a uno. Es mucho mas sofisticado el asunto”, señaló.“Vivimos en una democracia tan consolidada que impide razonar en los términos en que se pensaba en los ’50, ’60 y ’70 de la Argentina, donde frente a una situación similar se hablaba de vacío de poder y a continuación venia un Golpe de Estado. Hay una ausencia notoria del Presidente y la Vicepresidenta de la República, el cual sea probablemente estratégica y medida”, agregó.“El voto a Milei y Juntos por el Cambio es muy volátil, los cuales vienen de sectores en muchos casos medios no organizados. No hay posibilidad de movilizaciones opositoras al gobierno porque las calles están controladas por organizaciones sociales que controla el peronismo kirchnerista, la Izquierda o un sindicalismo que está desaparecido”, concluyó.Asimismo,opinó: “Fue una linda experiencia para ser el primero institucional donde hay mucho para mejorar, pero con una buena base. Entre Ríos y Paraná no están muy acostumbrados a lo que hizo Sánchez de imitar lo de Buenos Aires, es decir, ir al choque, a la confrontación, ya que los otros cuatro candidatos fueron muy medidos”.En tanto,contó: “En mi caso que no conocía a todos los candidatos para intendente, me sorprendió Sánchez para bien por las ideas y proyectos. Romero fue autocritica y eso está bueno. El debate presidencial me pareció uno de emociones y no de propuestas”.A su vez,destacó: “Es muy rescatable que se haga un debate en la ciudad de Paraná, donde es importante que se sigan dando estas instancias porque muchas personas que están informadas, no conocen a todos los candidatos y sus propuestas concretas con respecto a algo”., por su parte, señaló: “Estuvieron todos los candidatos muy correctos, donde no hubo los cruces que uno esperaba”.Por otra parte,argumentó: “Fue buena la calidad de los expositores y en este programa muchos reconocieron que la gestión del intendente Bahl fue superadora de otras anteriores, razón por la cual era obvio que iban a atacar por el lado de transporte, quienes pretenden sucederlo”.A su vez,comentó: “Vienen con un entrenamiento de campaña donde hace seis o siete meses que hablan con todo el mundo y salen en todos los medios”.En tanto,mencionó: “Los dos mejores expositores son dos personas, donde Romero hace más de 20 años que está en distintos roles del Estado, y Gainza, que hace 10 años se está preparando para ser Intendente de Paraná. Se nota esa preparación de mucho tiempo y la amplitud del tema que desarrollaron con la contundencia de lo que harán”.Por último,manifestó: “En el debate para la Intendencia de Paraná podría haber un derecho a réplica”.