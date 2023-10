Se realizó la Ronda de los Martes contra el uso de agrotóxicos

Al conmemorarse la ronda número Nº 300 de la movida contra los agroquímicos en Entre Ríos, partieron de la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. En ese sentido,dialogó con Facundo Scatone, integrante de la asociación "Basta es basta".Además, agregó: “Cada vez más productores nos dicen sobre avanzar en un modelo agroecológico donde hace dos meses estuvimos en un lugar rural trabajando sobre este tema. Si el Estado no logra el cambio, decidimos que lo generaremos en comunidad con las organizaciones que se movilizaron”.Asimismo, sostuvo: “Hay compromisos asumidos con sectores de grandes poderes económicos como la Sociedad Rural donde lo vimos cuando se presentó el amparo que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual no se lo hizo como una idea de dejar de producir sino de ir a otro modelo productivo. Sin embargo, lo que se contestó fue un abroquelamiento del Estado provincial con los sectores rurales, quienes son parte del agronegocio, contra el pueblo organizado”.“Hay un montón de productores que están dispuestos a dar un paso y hay algunos que ya lo están dando, donde la agroecología es rentable en términos humanos y económicos. Hay que sacar la idea de que quienes protestamos en contra de los agrotóxicos, estamos en contra de la producción ya que no es así. Lo que queremos es una producción que cumpla un metabolismo entre los seres humanos y la naturaleza”, añadió.“Es necesario que, en vez de que se presenten proyectos en la Legislatura nacional como lo hicieron ocho diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Atilio Benedetti, que quieren que las fumigaciones vayan a diez metros de las poblaciones, empiecen a presentarse proyectos que cuiden los territorios y la salud de las poblaciones”, cerró.