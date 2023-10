Peregrinación de los Pueblos: comienza el viernes el recorrido Hasenkamp-Paraná

Sobre la labor de los servidores

Bajo el lema “Madre, enséñanos a construir y sanar la Patria”, cientos fieles partirán este viernes desde la ermita de Hasenkamp para peregrinar hacia el Santuario de Schoenstatt, en Paraná.“Es un lema muy actual que nos ayudará a ser protagonistas de la reconstrucción de nuestra patria para poder vivir en paz y con justicia social, además de sanar las heridas de nuestra historia”, comunicó ael vicario de la parroquia Nuestra Señora de Luján, Emanuel Del Castillo.En cada nueva edición, en vísperas del Día de la Madre, la Mater (la Virgen de Shoenstatt) convoca a miles de peregrinos en la Ermita de Hasenkamp, que unen a pie los 90 kilómetros hasta llegar al Santuario en Paraná, tras 26 horas de marcha.“La peregrinación saldrá el viernes desde la ermita de Hasenkamp para llegar el sábado alrededor de las 17 a Paraná y culminar a las 19 con la celebración de la eucaristía en el Santuario La Loma”, indicó el sacerdote.En la oportunidad, el sacerdote invitó a los que no peregrinan, a acercarse el sábado a calle Miguel David o al Santuario, a algunos de los lugares por donde pasa la peregrinación, “para ver esa hermosa manifestación de fe de tantas personas que van a pedir, a agradecer, que llevan una mochila cargada de intenciones para entregarle a la Virgen”.El vicario indicó que “desde la capilla San Francisco Javier Saldrá un colectivo con peregrinos para participar de esta nueva edición de la peregrinación”, pero aclaró que ya no hay lugares disponibles en los transportes que partirán el viernes desde esa parroquia con destino a Hasenkamp.“La organización es para que el peregrino vaya acompañado y contenido porque son muchos kilómetros por caminar, entonces, cuando llegue a su descanso, alguien le puede acercar un vaso de agua, una fruta o algo para comer”, explicó ala coordinadora de servidores en parroquia Santo Domingo Savio, Bety Vivas.De acuerdo a lo que indicó, desde la parroquia partirán 120 peregrinos y ya no cuentan con cupos en los vehículos para el traslado hasta Hasenkamp. “Abrimos las inscripciones en agosto para que se pudiera pagar el costo del viaje en tres cuotas, atentos a la situación económica, pero ya no tenemos lugares disponibles”, mencionó al respecto.Y aclaró: “A los peregrinos que no pueden pagar los nueve mil pesos, les ofrecemos el apoyo que consiste en llevarles la mochila, acercarles agua y la comida, por siete mil pesos, pero no los podemos llevar porque no tenemos en qué”.“Somos una comunidad de peregrinos que vamos a apoyarnos y acompañarnos para que el peregrino pueda estar mejor para seguir caminando”, fundamentó Vivas.En se sentido, mencionó que los ocho servidores de la comunidad de Santo Domingo Savio llevan frutas, agua caliente para el mate, té, café, mate cocido; hamburguesas y sopa instantánea para la cena; un grupo de servidores hará tortas fritas para el desayuno; y panchos para el almuerzo porque es lo más práctico. También compraron golosinas para que los peregrinos tengan algo dulce que masticar en el camino.Entre las recomendaciones básicas, la coordinadora mencionó que los peregrinos deben llevar “abrigo, una bolsa de consorcio grande por si llovizna, calzado cómodo, una gorra y una botellita para cargar agua”.La primera parada será en el paraje frente a la casa de familia Podversich, desde las 19,30 y hasta las 21.La segunda parada, en la estación de Ferrocarril de Cerrito, punto al que se espera llegar a medianoche. Allí el descanso se extenderá hasta las 2 del sábado.La tercera, en el acceso a El Palenque, desde las 5 del sábado y hasta las 7. Allí se servirá el desayuno a todos los peregrinos.La cuarta parada será en Sauce Montrull. El horario previsto de llegada es mediodía. Allí el descanso se extenderá hasta las 14. Se servirá el almuerzo.Los próximos descansos se compactan ya en Paraná, será sobre Avenida Almafuerte, a la altura de Cartocor, en la zona del Parque Industrial.La llegada al Santuario de La Loma, en barrio Paracao, se estima para las 19.