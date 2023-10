Debate de candidatos a la Intendencia de Paraná: expectativas de los moderadores

El primer debate público y obligatorio de los candidatos y candidata a la Intendencia de Paraná será esta noche, desde las 20, en el Teatro 3 de Febrero ytransmitirá en vivo y en directo para que la ciudadanía tenga acceso al acontecimiento, que será un hecho histórico para la ciudad.registró el ensayo de moderadores que se desarrollaba en el escenario del teatro municipal y rescató las expectativas de algunos de ellos.“Es un orgullo y un honor estar en este primer debate de candidatos a intendentes, porque será histórico y será un placer el poder hacer historia con colegas profesionales”, manifestó la conductora de Elonce, Danisa Todoro. Y agregó: “Será la primera experiencia para todos y para la ciudad, porque si bien está reglamentado desde 2019, este será el primero en llevarse adelante y que sea en el coliseo mayor de la ciudad es un privilegio, un lugar acertado, porque nos representa y mucho a los paranaenses”.Por su parte, la locutora Claudia Martínez (Radio LT14 General Urquiza), ponderó que el debate de candidatos a la Intendencia “será una experiencia más a la que sumamos y porque se trabaja con gente que nunca lo haces”.“La semana pasada tuvimos una reunión bastante larga en la que ultimamos detalles, aclaramos detalles, preguntamos todo lo que teníamos que preguntar. Y anteriormente, se nos había enviado el reglamento del debate y después el guion, el que estamos afinando junto a Marcia López y Cecilia Pautasso de la Defensoría del Pueblo”, comentó en relación a la organización.Martínez será moderadora en el eje sobre Servicios Públicos, por lo cual, para ella, siendo movilera, ésta representa una excelente oportunidad “porque es uno de los temas sobre los que la gente más demanda y que más discute y pregunta”. “También es una gran posibilidad para intercambiar y conocer las propuestas como votantes”, ponderó.En tanto, Nicolás Furlan (Somos Paraná), refirió: “Será un lindo desafío que nos toca por primera vez, pero ojalá sea el puntapié inicial para muchos debates, que este sea el comienzo de participación en cada gobierno”. “Y a un día del debate presidencial, que tengamos este debate en Paraná es muy importante”, acotó al respecto.“Es un gran desafío porque no estamos acostumbrados a conducir este tipo de eventos; será el primer debate que se realizará de manera obligatoria, por ordenanza, en la ciudad y a un día del debate presidencial es claro que es un gran desafío”, sumó Manuela Calderón (Somos Paraná) y comentó: “Tenemos un guion al que debemos aferrarnos, nos podemos improvisar ni emitir opiniones”.Mientras que para Nicolás Blanco (Canal Once) el intercambio de candidatos “será una experiencia importantísima porque es el primer debate obligatorio y es una responsabilidad muy grande, con lo cual estaremos atentos y concentrados para que se puedan lucir los protagonistas, que son los candidatos y que no haya que intervenir mucho si se exceden en el tiempo”.“A uno de los candidatos a los que entrevisté para la radio le pregunté si estaba ensayando y me comentó que trataba de achicar porque los tiempos se cronometran y no alcanzan los tres minutos para desarrollar los temas”, reveló al respecto. En la oportunidad, invitó a la ciudadanía a seguir la previa y el post del debate a través de la transmisión de Elonce.Sonia Fernández (Canal 9 Litoral), por su parte, resaltó: “Es un honor participar porque el debate es histórico, al ser la primera vez que se realiza en Paraná, y es muy importante para la cuestión democrática, la institucionalidad, que los vecinos tengan la posibilidad de ver a todos los candidatos juntos y esta será una excelente oportunidad para conocer sus propuestas”.