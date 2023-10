Se celebró misa y procesión en honor a la Virgen del Rosario, Patrona de Paraná

Video: En emotiva misa, fieles honraron a la Virgen del Rosario

La ciudad de Paraná y toda la Arquidiócesis celebra este sábado 7 de octubre, la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la jurisdicción eclesiástica.La Virgen, tras una recorrida por las calles de la ciudad, llegó a la Catedral y los fieles participaron de la misa presidida por Monseñor Puiggari. La Virgen acompañó, desde las escalinatas de la Catedral, la celebración religiosa.La plaza 1º de Mayo lució colmada de vecinos, de alumnos de escuelas de la ciudad, de fieles y sacerdotes de distintas parroquias de Paraná. Al grito de “¡Viva María, viva la Iglesia, viva Jesús! comenzaron la celebración y con banderas y estandartes mostraron la alegría de homenajear a la Patrona de la Capital provincial.dialogó con los fieles que participaron de la misa y brindaron su testimonio de fe.“Esta celebración es la verdadera fiesta del pueblo, amamos a María y la estamos honrando”, valoró una mujer a Elonce.Una devota del barrio San Miguel ponderó la procesión en honor a la Virgen del Rosario y sumó que “vivo agradeciendo y rezando por todo lo que da. Sobre todo, la salud”.En tanto, un hombre dijo que “Paraná ama a María y en esta demostración de fe nos encontramos todos”.“María es nuestra madre y la amamos”, señaló otra vecina de la ciudad.En la homilía, Monseñor Puiggari dijo que, en esta tarde de celebración, “estamos acá para decirle Madre te amamos. Parece que hablar de María nunca es suficiente porque no hay palabra humana para expresar todo lo que la amamos”.En uno de los tramos de la homilía, Monseñor puso relevancia la importancia de escuchar a las generaciones que nos han precedido para poder transmitir la gracia singular enclavada en la historia de Paraná para transmitirla como fuego sagrado”.“Esta gracia tiene un nombre y es la santísima virgen del Rosario”, sostuvo al resaltar la imagen de la Virgen y el poder de la oración.”“Nuestra madre encarna tres aspectos esenciales que suben a la luz del evangelio y solo quiere cumplir la voluntad del Señor”, dijo al señalar que “por María la mujer dela fe debemos entrar en un camino de abandono, tomar el camino de cruz y finalmente adoptar una activad de alegría”, dijo.“Hoy renovamos nuestro reconocimiento a María como reina y señora, primero de nuestros corazones y luego con la ciudad y de la Arquidiócesis, lo que cual nos impone fidelidad, entrega y un amor apasionado. Nos sentimos pequeños, pecadores, por eso queremos abrazar lo que nos ofrece María para entrar en el Misterio de Dios. Contemplarlo y hacerlo oración. Mirar a Cristo con los ojos de la Virgen, entrar en su escuela y contemplar el maestro”“Cómo maría queremos ser una iglesia servidora, queremos salir de los templos con un nuevo espíritu misionero para anunciar la verdad que salva, que es Jesucristo. Queremos que se cumpla la voluntad de Dios. María es el punto de referencia para la Iglesia”, agregó.“El estilo mariano busca la conversión pastoral a través de un estilo pastoral y tierno, que busca a los hijos y a los más débiles”, mencionó.Tras la misa presidida por monseñor Puiggari, los feligreses participaron de la procesión por calles del centro paranaense.El recorrido de la Virgen inició a las 10 en la Catedral Metropolitana y culminó cerca de las 17.acompañó el trayecto.“Vengo a esperar la salida de la Virgen. Estoy muy agradecida a ella, le encomiendo mi salud, tuve cáncer y es por ella que estoy bien, le pedí que me ayudara. Hay que ser agradecido con esta virgencita hermosa. Todos los sábados vengo con mi hijo a Misa”, contó una mujer a Elonce.Otra, en tanto, indicó que “vengo todos los años, desde toda la vida. El que vive en la religión profesa la fe, le pedimos, le agradecemos todo lo que tenemos. Vine con mi hija”.“A la Virgen le agradezco pero también le ruego por lo que viene, para que nos ayude en esto nuevo, en las elecciones, pido por un futuro mejor”, agregó.Una niña, por su parte, dijo que “le agradezco mucho a la virgen, vine a acompañar a mi mamá”.Otra mujer indicó que “vengo a agradecer la vida, la salud, la familia que hemos logrado tener. Vengo a pedir por el país, que estemos mejor, unidos”.“Vengo a agradecer el haber amanecido, el día a día, el trabajo”, manifestó otro hombre.Un cura, por su parte, señaló que “la Virgen empieza su peregrinación, la cuarta después de la pandemia. Visita todas las parroquias de la ciudad, la gente la recibe con mucho cariño y amor”.“La primera experiencia que tuvimos fue muy fuerte, conmovedora porque estábamos todos empezando a salir de la pandemia. Hoy hay mucha gente en hospitales, muchos ancianos en los barrios que muchas veces no se pueden acercar a la Catedral. Hoy la Virgen sale para visitar a sus hijos, sobre todo a aquellos que están impedidos de acercarse”, dijo.Son “23 parroquias, una capilla y el Seminario las que forman parte del recorrido”.