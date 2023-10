En caravana con los fieles, la Virgen del Rosario recorrió las calles de Paraná

Paraná celebró este sábado el Día de la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario. Por tal motivo, como todos los años, se realizó la tradicional caravana de la Virgen por la ciudad.El recorrido de la Virgen inició a las 10 en la Catedral Metropolitana y culminó cerca de las 17.acompañó el trayecto.“Vengo a esperar la salida de la Virgen. Estoy muy agradecida a ella, le encomiendo mi salud, tuve cáncer y es por ella que estoy bien, le pedí que me ayudara. Hay que ser agradecido con esta virgencita hermosa. Todos los sábados vengo con mi hijo a Misa”, contó una mujer a Elonce.Otra, en tanto, indicó que “vengo todos los años, desde toda la vida. El que vive en la religión profesa la fe, le pedimos, le agradecemos todo lo que tenemos. Vine con mi hija”.“A la Virgen le agradezco pero también le ruego por lo que viene, para que nos ayude en esto nuevo, en las elecciones, pido por un futuro mejor”, agregó.Una niña, por su parte, dijo que “le agradezco mucho a la virgen, vine a acompañar a mi mamá”.Otra mujer indicó que “vengo a agradecer la vida, la salud, la familia que hemos logrado tener. Vengo a pedir por el país, que estemos mejor, unidos”.“Vengo a agradecer el haber amanecido, el día a día, el trabajo”, manifestó otro hombre.Un cura, por su parte, señaló que “la Virgen empieza su peregrinación, la cuarta después de la pandemia. Visita todas las parroquias de la ciudad, la gente la recibe con mucho cariño y amor”.“La primera experiencia que tuvimos fue muy fuerte, conmovedora porque estábamos todos empezando a salir de la pandemia. Hoy hay mucha gente en hospitales, muchos ancianos en los barrios que muchas veces no se pueden acercar a la Catedral. Hoy la Virgen sale para visitar a sus hijos, sobre todo a aquellos que están impedidos de acercarse”, dijo.Son “23 parroquias, una capilla y el Seminario las que forman parte del recorrido”.“Siempre se agradece porque la madre nos sobra de bendiciones”, expresó un hombre en Bajada Grande.“Vine a agradecer, como no agradecerle a la Virgencita si es nuestra. Esto es hermoso, bienvenida sea. Pido bendiciones para toda la gente”, dijo otra mujer a Elonce.Otra señora de Barrio San Martín, dijo que “venimos a agradecer que otro año más nuestra madre visita nuestro barrio. Somos una comunidad humilde, mariana de corazón, ama a nuestra madre. Nuestra gente en ella encuentra su cobijo, su esperanza y el futuro para seguir adelante”.“Vengo a agradecer mucho nuestra vida, nuestro llamado, lo que nos bendice día a día. Es una bendición muy grande para todos”, indicó otra mujer.Un joven, manifestó que “el paso de la Virgen es muy importante, es muy lindo. La fe es una gran oportunidad para seguir al señor”.Un hombre que acompañó la caravana en moto contó que “voy muy cerca porque la Virgen siempre se hizo presente en mi vida. El que no cree en ella no sabe lo que se pierde. Voy rezando el Rosario, veo mucho fervor, es la única esperanza que nos queda en el mundo”.“Santa Ana y San Joaquín son los abuelos de Jesús. La amamos a la Virgen. Agradezco la vida, la parroquia, mi familia, a todos los que están hoy que piden y tienen el deseo de ser cada día más creyentes”, dijo una mujer.“Pido por mis hijos, por mis nietos, por la Argentina”, indicó otra mujer.Una señora expresó: “estoy enferma, vengo a pedirle, la necesito y le doy muchas gracias por venir por el barrio, me da fuerzas”.Cuando pasaron por la escuela Don Bosco, hubo adultos y niños que estaban a la expectativa de la llegada de la Virgen del Rosario. Una mujer, visiblemente emocionada, pidió: “Que la Mater nos ayude. Necesitamos los argentinos un país mejor para todos”.También se pudo ver a un gran grupo de niños con globos para darle un saludo a la Virgen antes de emprender su camino hacia la Catedral de Paraná, ubicada en calle Su Santidad Francisco, donde se realizará una misa en su honor.