Todos "manija": Este sábado se vive una nueva edición de la Fiesta de Disfraces

Se realiza este sábado la Fiesta de Disfraces de Paraná, la cual reunirá a más de 40 mil personas que llegarán desde distintos puntos del país y también de la capital entrerriana.Se trata de la 24 edición del megaevento que año a año congrega a miles de disfrazados en el predio del Acceso Norte.La fiesta se podrá disfrutar por, que transmitirá en vivo desde el predio.La Fiesta de Disfraces contará con el clásico escenario central y tendrá diferentes sectores, como el Electrónico y el de Cachengue, el cual se complementará técnicamente con sector VIP. En tanto, el espacio Black, ofrecerá una gran vista al escenario principal.“Habrá un sector Electrónico, un sector Cachengue que, técnicamente, estará fusionado con el VIP; y el sector Black que es más cómodo porque se puede comprar la mesa con un servicio diferenciado”, especificó Julián Abramor y fundamentó que éste último “era una exigencia que requerían desde hace muchos años y que ha crecido”. “Al espacio Black lo podemos ofrecer a quienes quieren estar tranquilos y con una vista preferencial al escenario principal”, argumentó.-que también era un reclamo de los disfrazados- y éste último tendrá muchos atractivos: cerveza Santa Fe estará como sponsor con una impronta muy buena”, anticipó al respecto., un espacio central de la fiesta, donde las diferentes marcas propondrán experiencias de recreación e interactivas. Es decir, el predio se convierte en “una pequeña ciudad pensada para la diversión”, explicaron desde la FDD.“El espacio Downtown será un sector interactivo en el corazón del predio,, donde la gente podrá tener una microexperiencia y continuar, porque la Fiesta de Disfraces es una gran dinámica, un multiespacio, porque uno puede estar un lugar escuchando una banda o en otro sector a la par, escuchando un DJ o jugando un juego y se está divirtiendo de cualquier manera”, expuso el organizador de la FDD.Con los entrerrianos deconfirmados hace más de dos meses yanunciado a principios de septiembre, desde la FDD, dieron a conocer que también estará el cuartetero cordobés,y el conocido disc jockey,, según dio cuenta“Sobre el escenario principal estarán los artistas, algunos DJs que siempre tienen muchísimo color y una impronta espectacular”, anticiparon.“Más allá de una temática particular,, que la hacen tan sana y tan divertida, porque ves a miles y miles de personas interactuando y compenetradas en el personaje, divirtiéndose y actuando: el policía poniendo las esposas y la enfermerita curando toda la noche”, destacaron los organizadores y remarcaron:El jefe de la Departamental Paraná de Policía, Raúl Menescardi, brindó detalles asobre los cortes al tránsito vehicular, estacionamientos y acreditaciones para vecinos.en las arterias adyacentes al predio donde se desarrolla la Fiesta, como Don Bosco, Blas Parera y Maya”, anunció el comisario y conformó queestarán abocados al grupo de ciudad –que es un dispositivo para mantener la prevención- y los efectivos que trabajarán en Acceso Norte y en el interior del predio”.“Quienes ingresan con entrada ypara sus vehículos podrán acceder por calle Blas Parera y Acceso Norte, Don Bosco y Circunvalación, y López Jordán desde Don Bosco; por Don Bosco y Maya”, explicó Menescardi y agregó: “Por Maya ingresan hacia la rotonda norte ydonde habrá personal policial designado para asistir el tránsito y cuidar esos vehículos que quedarán estacionados sobre Acceso Norte”., entrarán por Maya en dirección a la rotonda y entrarán al predio de estacionamiento”, sumó el funcionario policial.“Los cortes al tránsito vehicular se implementarán de forma mancomunada junto a inspectores municipales de Tránsito, que colaboran en calles Maya y Salellas, Almafuerte y Circunvalación, Brown y Circunvalación, Don Bosco y Crespo –que es el acceso para llegar a López Jordán”, especificó el comisario al tiempo que aclaró que, “para circular en vehículos por calle Don Bosco, se deberá exhibir el ticket de entrada”.“Lasingresarán, como en años anteriores, por Maya y serán ubicados frente al Parque Botánico”, reveló Menescardi.Y agregó: “podrán entrar por calle Maya y saldrán por Walter Grand para volver por avenida Almafuerte; tambiénpor Circunvalación, Brown, López Jordán, llegarán a la colectora de Acceso Norte para dejar a los pasajeros en la ex estación de servicios (frente a la YPF) y después saldrán por Bazán y Bustos”. De hecho, refirió que el operativo fue diagramado de esta manera, “teniendo en cuenta la gran afluencia de vehículos por calle Don Bosco, que será un pase más cerca para los vehículos que llegarán hasta Maya”.lo harán por Acceso Norte desde Blas Parera o desde el Parque Botánico”, sumó al respecto.“Y a los vecinos, como en ediciones anteriores, se les entregan autorizaciones desde comisarías séptima, duodécima y decimocuarta”, informó Menescardi.Como ya es tradición, la previa de la FDD se lleva a cabo en las inmediaciones al Rosedal. “De 18 a 21.30 habrá personal policial en la zona para prevenir que no haya ningún tipo de inconveniente”, prometió el jefe de la Departamental policial Paraná.