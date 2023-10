“Feliz de la vida”, el conductor de Elonce, Rolo Martinelli, dio el ¡Sí, quiero!

El conductor de, Rolo Martinelli, dio el “Sí quiero” ante Eliana Almada, quien es su pareja desde hace 18 años y madre de sus dos hijas. La ceremonia se celebró este viernes en la Catedral Metropolitana de Paraná y después los novios se trasladaron hasta Oro Verde donde compartieron un almuerzo muy íntimo, rodeados de sus seres queridos.Rolo se mostró “feliz de la vida” y envió saludos al equipo dey a todos los televidentes agradecido “por el cariño de siempre”.Visiblemente emocionado, Rolo no pudo contener las lágrimas al rememorar el problema de salud que le tocó atravesar este año. Por eso, el festejo de casamiento fue una reunión con los familiares más cercanos para celebrar “las oportunidades que nos da el Señor”.“Lo que me pasó me movilizó mucho y me acercó a Dios y a la fe, y esto que pasa hoy es obra y gracia del Señor y lo comparto con mis seres queridos, que son quienes sufrieron conmigo y al igual que yo”, contó el conductor de. Y remarcó: “La vida es disfrutar de lo mucho o poco que tengamos, es llorar y vivir”.En la oportunidad, Eliana, su pareja, contó que la propuesta de casamiento fue mutua. “Lo hablamos y hace un mes lo hicimos oficial. Queríamos una celebración intima, en familia, con los que nos quieren y por lo que le pasó a Rolo, para sellar este amor con quienes estuvieron muy cerca en ese momento”, reveló.La flamante esposa definió a Rolo como “muy compañero, detallista, romántico y siempre positivo”.“Ella es la reina, la que me acompañó, la que sufrió conmigo y quien me dio dos hermosas hijas, mi familia. Entonces, cómo no casarnos para recibir la bendición de Dios”, completó Rolo.En la oportunidad, los padres de los novios también brindaron su testimonio a“Tengo un hijo divino y ahora una hija maravillosa”, comentó Magdalena, la mamá de Rolo. “Estamos muy emocionados gracias a Dios porque es una pareja que hace 18 años está junta y se lo merecen”, coincidió Estela, la madre de la novia. “Ellos disfrutan de un momento que eligieron”, completó Miguel, padre de Eliana.