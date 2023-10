Vecina de barrio 80 viviendas reclamó obra de cordón cuneta inconclusa

Una vecina de Barrio 80 Viviendas en Paraná denuncia una obra de cordón cuneta inconclusa que genera problemas en su vivienda.En el barrio 80 Viviendas, específicamente en la cortada 1.591, una vecina ha expresado su preocupación por una obra de cordón cuneta inconclusa.Tamara Godoy, residente del lugar, compartió consu inquietud al respecto: "Es una calle paralela a Vivanco. Están asfaltando Meneclier de Lopez y Esteban Boiero en perfectas condiciones. El problema radica en que en la cortada 1.591, se contrató a una empresa privada, que no es del municipio ni de DeMartin".Según Godoy, la empresa contratada realizó la mitad del cordón cuneta y luego abandonó la obra. "Ayer, cuando vinieron los albañiles, me dijeron: 'Señora, si usted quiere tape la zanja porque nosotros no volvemos, ya que no nos han pagado'", declaró la vecina.La situación se complica aún más para Godoy, ya que su vivienda se encuentra frente a la obra incompleta. "Tuve que tapar el pozo en frente de mi casa, pero todavía hay más. El problema es que, si llueve, el agua se acumula en los pozos, y yo me voy a inundar porque el agua que tengo es pluvial", explicó.La obra lleva tres días sin concluirse, y este miércoles, los hierros fueron retirados, junto con la noticia de que no se finalizará.