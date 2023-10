Vecinos de Altos del Paracao II preocupados por los robos

Vecinos de “Altos del Paracao II”, un complejo de unas 9 manzanas ubicado en avenida Ejército al final, pasando Baéz, expresaron su preocupación por los robos que están ocurriendo en el último tiempo y de los cuales son víctimas tanto viviendas en construcción como casas ya habitadas.Según señalaron a, hay una zona en particular que está siendo más afectada dentro del loteo y este jueves por la noche se reunirán con el Jefe de la Comisaría Trece “para ver cómo podemos ir mejorando todo”.“Esta semana hubo robos en casas que todavía no están habitadas y en una casa habitada, que es lo que más preocupa porque ya están jugados con todo. Cortaron alarmas y el horario es a la siesta y la tardecita. Pedimos por favor que en ese horario se afiance el tema de los recorridos de los patrulleros”, dijo Ángela.Por su parte, Diego mencionó que “la particularidad que tuvieron estos robos, que ocurrieron dos días seguidos, es que fueron en un grupo de casas que están unidas, es decir que hicieron trabajo de inteligencia. Un día desactivaron la alarma, rompieron, el vecino se dio cuenta, le robaron a la obra de al lado y al otro día ingresaron a la casa que está atrás. Están viendo si hay gente, el movimiento, por eso pedimos presencia policial”.“Te sentís totalmente vulnerable”, expresó.“Roban, se meten en un descampado y nadie los ve. Los robos ocurren más que nada en los laterales del barrio”, indicó Yamila.Los vecinos han presentado notas pidiendo “una garita, mayor iluminación y para que no tengamos que estar todos los meses pidiendo que la Municipalidad corte el césped. Algunos propietarios que todavía están construyendo también deberían preocuparse por mantener el pasto corto”, mencionaron los vecinos de Altos del Paracao II.