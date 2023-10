Lanzan un bono a beneficio de la mujer que consumió agua contaminada

Bono contribución

“Hoy la Flaca está internada en Paraná en una residencia para mayores. Si bien está más cerca de su familia y amigos, no es el lugar adecuado para que ella pueda seguir su tratamiento y como si fuera poco, la obra social no lo cubre. En este momento estamos buscando una casa que se adapte a sus necesidades y hacer una internación domiciliaria, para lograrlo necesitamos un monto de dinero con el cual no contamos ya que el dinero de su jubilación está destinando para pagar esta residencia y parte de las terapias que necesita”, explicaron a través de la cuenta en las redes sociales que refleja la situación de Graciela Marizza Sobre la causa, mencionaron que “seguimos en lucha, buscando que se haga justicia, pero mientras la Flaca necesita respuestas urgentes. Respuestas que los responsables no dan y por eso les pedimos ayuda para seguir avanzando en el objetivo de darle la mejor calidad de vida posible”.Sobre el bono contribución dieron cuenta que “es para aquellos que puedan y deseen colaborar. De esta manera podremos costear el ingreso a una nueva casa, acondicionarla según sus necesidades y poder concretar este paso tan importante para lograr su calidad de vida”.El, a sortearse el miércoles 22 de noviembre por la Lotería Nocturna de Entre Ríos con envío a cargo del ganador.Quienes quieran adquirir un bonoVale recordar que Graciela llevaba una vida totalmente calma en la ciudad de Paraná, pero un día una serie de síntomas despertaron alarmas. Tras hacerse los estudios pertinentes allá por 2010, descubrieron que durante un largo tiempo bebió agua con nafta sin saberlo. Ahora está postrada en una silla de ruedas y necesita mejorar su calidad de vida.