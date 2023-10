Pedro Aznar conquistó a sus fanáticos en Paraná con su último álbum

Pedro Aznar, el renombrado músico argentino, deslumbró a los fanáticos en Paraná con la presentación de su último álbum en formato unipersonal. El evento, que tuvo lugar en el Teatro Tres de Febrero, atrajo a gran marco de publico ansiosos por presenciar el talento polifacético de Aznar, quien no solo interpreta varios instrumentos, sino que también promete un recorrido por sus más icónicas canciones a lo largo de su extensa carrera.Este show es parte de una gira de presentación de su último álbum titulado "El mundo...", que abarca numerosas localidades en Argentina y otras ciudades de América Latina. Paraná, sin duda, no fue la excepción, ya que las localidades se agotaron rápidamente y se añadió una noche adicional para satisfacer la demanda de los seguidores en la capital provincial.El equipo dese acercó al Teatro Tres de Febrero y tuvo la oportunidad de dialogar con algunos de los fanáticos emocionados que asistieron al evento. Micela, una de las seguidoras, expresó su entusiasmo diciendo: "Lo amo, así que quiero verlo. Es un capo de siempre y es único. Mi canción preferida es 'A primera vista'. Vine con amigas".Otra asistente compartió su vínculo con la música de Aznar: "Lo sigo desde la época de Charly García".En un gesto de admiración intergeneracional, Ángelo, un joven de 12 años, compartió su emoción: "Escuché dos canciones de su último disco, 'El mundo no se hizo en dos días', y me entusiasmé, así que vine a verlo con mi mamá".Otro joven agregó: "Sigo a Pedro desde sus días en Serú Girán, pero me gusta mucho su trabajo como solista. Esta es la tercera vez que lo veo en vivo. Apenas he tenido tiempo para escuchar su nuevo álbum, pero estoy seguro de que será increíble" .