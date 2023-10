Aeromodelismo con material reciclado, el hobby de residente en hogar municipal

Institucionales Conmemoraron el Día de la Personas Mayores en residencia municipal de Paraná

Gustavo es técnico electromecánico, prestó servicio para Fuerza Aérea, vivió varios años en Brasil y hoy reside en el Hogar “Madre Teresa de Calcuta” de Paraná. El hombre, en sus ratos libres, utiliza material reciclado para fabricar réplicas de aviones y areveló con qué sueña.“Es un hobby que tuve toda la vida y lo hago para pasar el tiempo, para entretenerme. Es un cable a tierra”, aseguró Gustavo al comentar que su trabajo es “una forma de aeromodelismo con material reciclado”.Con una lata de desodorante, cartón, palitos de helado y de chupetines, rueditas de encendedores y corchos, el hombre mostró cómo construye aeronaves a escala reducida.El hobby por el armado de aeroplanos a escala es más bien un afición, inclusive un deporte, que tiene adeptos en todo el mundo; pero que también es silencioso e indi­vidual.Si bien comentó que no llegó a volar aviones, confió que sueña con “ir al más allá en avión”. “Viví cinco años en Brasil y me gustaría regresar a Florianópolis, donde trabajé en el mantenimiento de una playa”, reveló aGustavo, según lo que comentó, atraviesa “algunos machaques de salud típicos de la edad”, pero sueña con “ir al río con una caña de pescar”.“Me considero una persona feliz. Me gusta compartir, mirar los pajaritos y cuidar las plantas; con lo cotidiano alcanza y sobra”, destacó.en el marco de las actividades que se desarrollaron en la residencia municipal de avenida Don Bosco con motivo del Día Internacional de la Personas Mayores.