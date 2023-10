Sánchez: a otros candidatos “no se les cae una idea, nosotros tenemos un montón”

El candidato a intendente de Paraná por Políticas Para la República, Armando Sánchez, manifestó que está “muy entusiasmando” y que sigue con la recorrida “casa por casa para dar a conocer esta alternativa a los partidos tradicionales”.Manifestó en los estudios deque “le llegamos a muchos que no tenían definido su candidato a intendente y les gustó nuestra propuesta”, al tiempo que subrayó que “enseñamos a hacer el corte de boleta. La gente nos lo agradece”.Recordó que “creamos el partido a nivel local en 2011. Estábamos indignados porque decíamos que pasan los colores políticos y no cambia nada. Así, arrancamos de cero con un partido político independiente. Son muchos años en los que venimos trabajando en un desarrollar propuestas concretas para Paraná y un programa de gobierno que lo presentamos en 2018”.Enseguida cargó contra el candidato de Juntos por Entre Ríos, al señalar que “el librito Despertar que presenta (Emanuel) Gainza es una consecución de enunciados de buenas intenciones, porque no dice cómo lo va a realizar, que es la clave. En noviembre de 2020 presentamos un plan director de movilidad. No quiso ser debatido como ordenanza. Somos los únicos que tenemos las soluciones para el transporte público, el tránsito y el estacionamiento”.Esbozó que apunta a “recorridos más lineales, líneas troncales, boleto combinado todo el día, una aplicación que funcione, reducción de badenes, semáforos inteligentes y onda verde. Tiene que hacerse un convenio de cara a la gente y no a las empresas”.En tal sentido, se atribuyó que su partido “es el que genera las propuestas” y que el resto “las copia”, por lo que consideró que “es bueno que la gente lo sepa para que vote al original y no la copia china”. Y entre los que “repite” sus ideas citó al postulante de La Libertad Avanza en Paraná, Andrés Laumann.“El 3 de junio la gente de Milei me ofreció ser candidato gobernador y les dije que no. Después me ofrecieron ser candidato a intendente y les dije que no, porque no nos interesa rifar el esfuerzo que venimos haciendo porque alguien me ofrezca colgarme de su boleta. No somos para nada improvisados”, enfatizó durante el programaCuestionó la gestión municipal de “José Carlos Halle y Rosario Romero que culminó en 2011”. Y sobre la candidata del oficialismo, manifestó que “habla de los recorridos troncales. Lo dijo después que yo lo dije y no lo sabe explicar. Gainza dice que va a declarar la emergencia y eso no soluciona el problema del transporte público, sino que muchas veces da lugar a curros”.Sánchez insistió en que “todo tiene que resolverse con programas de gobierno y propuestas concretas que es lo que hemos hecho nosotros. Ahora tenemos la versión ampliada y mejorada del programa de gobierno que presentamos en 2019”.Y comparó que al resto de los candidatos “no se les cae una idea, nosotros tenemos un montón”.Enseguida argumentó que “la explicación de por qué tenemos propuestas tan buenas es porque contamos con gente muy preparada. Tenemos convicción para gobernar”.Consideró que debería hacerse público la cantidad de empleados municipales, la nómina de los mismos y cuánto cobra cada uno. Sostuvo que hay que mejorarles los haberes porque “es fundamental para formar equipos de trabajo profesionales”.“Se destina demasiado en obras públicas porque se están licitando y podrían hacerse con empleados municipales” lo que permitiría “pagarles un mejor sueldo”. Y afirmó: “No son necesarias grandes obras en plazas, sino que se pueden mantener con personal municipal capacitado”.El candidato enfatizó que “somos el único partido que dice que queremos hacer doble turno municipal, lo que nos cambiaría la vida a los paranaenses que podrían hacer trámites a la mañana y a la tarde. Es una vergüenza que el Juzgado de faltas atienda de 7.30 a 11.45”. Y aclaró: “no se trata de hacer trabajar 12 horas a los empleados, sino generar doble turno con lo que tenés, con incentivos. Que se trabaje solamente a la mañana no está estipulado en ningún lado”.