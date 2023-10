Fiesta de Disfraces: cortes, accesos, estacionamientos y pases para vecinos

A tres días de la Fiesta de Disfraces, el megaevento que congrega a miles de personas en el predio de Acceso Norte, el jefe de la Departamental Paraná de Policía, Raúl Menescardi, brindó detalles asobre los cortes al tránsito vehicular, estacionamientos y acreditaciones para vecinos.en las arterias adyacentes al predio donde se desarrolla la Fiesta, como Don Bosco, Blas Parera y Maya”, anunció el comisario y conformó queestarán abocados al grupo de ciudad –que es un dispositivo para mantener la prevención- y los efectivos que trabajarán en Acceso Norte y en el interior del predio”.“Quienes ingresan con entrada ypara sus vehículos podrán acceder por calle Blas Parera y Acceso Norte, Don Bosco y Circunvalación, y López Jordán desde Don Bosco; por Don Bosco y Maya”, explicó Menescardi y agregó: “Por Maya ingresan hacia la rotonda norte ydonde habrá personal policial designado para asistir el tránsito y cuidar esos vehículos que quedarán estacionados sobre Acceso Norte”., entrarán por Maya en dirección a la rotonda y entrarán al predio de estacionamiento”, sumó el funcionario policial.“Los cortes al tránsito vehicular se implementarán de forma mancomunada junto a inspectores municipales de Tránsito, que colaboran en calles Maya y Salellas, Almafuerte y Circunvalación, Brown y Circunvalación, Don Bosco y Crespo –que es el acceso para llegar a López Jordán”, especificó el comisario al tiempo que aclaró que, “para circular en vehículos por calle Don Bosco, se deberá exhibir el ticket de entrada”.“Lasingresarán, como en años anteriores, por Maya y serán ubicados frente al Parque Botánico”, reveló Menescardi.Y agregó: “podrán entrar por calle Maya y saldrán por Walter Grand para volver por avenida Almafuerte; tambiénpor Circunvalación, Brown, López Jordán, llegarán a la colectora de Acceso Norte para dejar a los pasajeros en la ex estación de servicios (frente a la YPF) y después saldrán por Bazán y Bustos”. De hecho, refirió que el operativo fue diagramado de esta manera, “teniendo en cuenta la gran afluencia de vehículos por calle Don Bosco, que será un pase más cerca para los vehículos que llegarán hasta Maya”.lo harán por Acceso Norte desde Blas Parera o desde el Parque Botánico”, sumó al respecto.“Y a los vecinos, como en ediciones anteriores, se les entregan autorizaciones desde comisarías séptima, duodécima y decimocuarta”, informó Menescardi.Como ya es tradición, la previa de la FDD se lleva a cabo en las inmediaciones al Rosedal. “De 18 a 21.30 habrá personal policial en la zona para prevenir que no haya ningún tipo de inconveniente”, prometió el jefe de la Departamental policial Paraná.“A los disfrazados se les recomienda, como botellas y vasos, en forma de prevención para no tener que lamentar lesiones o consecuencias entre quienes van a disfrutar y pasar un buen momento”, anticipó el comisario y descartó impedimentos en cuanto al tipo de disfraz.