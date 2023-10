Rodolfo de Paoli dejó de ser el DT de Patronato

?? El Club Atlético Patronato informa que, de común acuerdo, Rodolfo De Paoli no continuará al frente del plantel profesional de fútbol.



Asimismo, agradece el trabajo realizado tanto por él como por su cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos para lo que viene.



?… pic.twitter.com/edkYhmxZxG — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) October 3, 2023

Desde este martes, Gabriel Graciani y Exequiel Paoloni conducirán al primer equipo de manera interina.Desde la entidad rojinegra agradecieron el trabajo realizado tanto por De Paoli como por su cuerpo técnico “y les desea el mayor de los éxitos para lo que viene”.Este miércoles a las 12.30 se realizará una conferencia de prensa en la sede de la institución de calle Grella.De Paoli llegó al equipo de la ciudad en junio de este año como sucesor de Walter Otta y tenía contrato hasta diciembre de 2023.El pasado sábado y tras la victoria de Patronato en su estadio ante San Telmo, el ahora ex DT de Patrón había expresado en diálogo con Elonce : "Lamentablemente no cumplimos el objetivo de ingresar al reducido, pero nos vamos con la tranquilidad de haber mantenido la categoría dos fechas antes teniendo en cuenta que cuando llegamos estábamos a dos puntos de esta zona. Siempre la ilusión fue entrar al reducido, pero no pudimos descontar"."El objetivo ahora es darles rodaje a los juveniles y dejarle una base de cara al futuro al club. Vivimos una experiencia brillante en las copas Internacionales, tranquilo a nivel conciencia de haberle dejado algo al club", aseguraba.Respecto de su continuidad, daba cuenta: "No sé si sigo en un futuro, sacamos adelante un partido difícil. Es una campaña regular, no es un fracaso, no se mejoró ni se empeoro lo que se venía haciendo, y me quedo con haberle dado rodaje a los chicos y mostrarle al mundo un equipo como Patronato".