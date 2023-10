Consumo: la gente busca “ofertas y promociones” para comprar alimentos

Comenzaron a devolver el IVA con billetera Entre Ríos. Al 30% de reintegro por el sistema de pago provincial se le empezó a sumar la devolución del IVA y totaliza un descuento del 51 por ciento.En todo el país cada vez son más las billeteras virtuales y entidades bancarias que ofrecen descuentos en diversos rubros y días específicos para atraer a los clientes.Este martes, Elonce dialogó con personas que realizaron compras en un supermercado de Paraná para conocer sobre sus formas de consumo.“Aprovechamos los días de ofertas y las promociones de dos por uno son muy importantes”, dijo una mujer a Elonce al señalar que “peregrinamos para encontrar los productos más baratos”“Hay que caminar para dar con los productos a menor costo”, agregó otra mujer“Los precios siguen aumentando, no es solo por la devaluación, es general y uno se siente impotente. Una se prohíbe de todo, el sueldo no alcanza para darse un gustito, hay que mirar para otro lado y seguir buscando precios”, agregó.Po su parte, otra mujer que salía del supermercado destacó que para hacer rendir el sueldo elige los días de promociones “porque si no la plata no alcanza. Pago con débito usualmente”, sumó al señalar que planeaba descargar la aplicación de Billetera Entre Ríos para aprovechar del descuesto del 51 por ciento.En sintonía, destacó que “desgraciadamente debemos comprar lo más barato y de primera necesidad. Cuando uno tiene problemas de salud es más complejo y se deben restringir un poco”“Compramos lo justo y necesario con la tarjeta de débito para tener descuestas. o la plata alcanza para muy poco”, cerró.