Ejecutan obra hídrica que mejorará la provisión de agua en el área metropolitana

El intendente Adán Bahl y su par de Oro Verde, Oscar Toledo, supervisaron este lunes la colocación de cañerías de 700 milímetros en la zona de calle Gobernador Tibiletti, para establecer la conexión entre la Planta Echeverría y el Centro Distribuidor Sur, dando respuesta a la demanda de vecinos del sur de Paraná y llevando por primera vez agua dulce a la Ciudad Universitaria.



“Se está avanzando en la colocación de cañerías para llegar al Centro Distribuidor Sur de Paraná, que es el que va a proveer de agua dulce a la localidad de Oro Verde. Con el intendente Toledo estamos recorriendo la colocación de cañerías, que son las que impulsarán el agua para satisfacer todo el sur de Paraná, donde hay una cantidad importante de vecinos y vecinas que hoy están asistidos desde la planta de avenida Ejército”, indicó Bahl.



El presidente municipal explicó que como parte de esta misma obra “está todo previsto para brindarle agua dulce a Oro Verde. Es una solución definitiva para la localidad, que tanto gestionaron Oscar Toledo como el ex intendente José Luis Dumé; se puede ver como paulatinamente avanza”.



Bahl remarcó luego que “es una obra que se divide en dos frentes: por un lado se está construyendo una nueva planta potabilizadora en Paraná, que es una obra muy importante. Y una parte de lo que es el conducto madre lo está haciendo el Municipio, desde la planta Echeverría pasando por Parque Del Lago, reforzando ese centro de distribución. Y desde ese lugar, llevando la cañería hasta el Centro Distribuidor Sur”.



A su turno el intendente Toledo consideró que “va a ser la obra más importante desde la creación de nuestro Municipio. Es una obra muy importante para los oroverdenses. No sólo para Oro Verde, sino para Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y toda la parte sur de Paraná. Es un proyecto trascendental, que se inició en la gestión del ex intendente José Luis Dumé. Le agradecemos a Bahl por continuar con las gestiones y al gobernador Gustavo Bordet, para quien ha sido una prioridad gestionar esta obra”.



Fueron parte de la recorrida el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; y el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini.