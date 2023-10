Solicitan dadores de sangre para joven padre que batalla contra la leucemia. Se trata de Danilo Cáceres, un muchacho de 20 años oriundo de Concordia pero radicado en Viale quien comenzó su lucha contra un cáncer en la sangre.Danilo atravesó una infancia muy dura; alejado de sus padres porque éstos no podían hacerse cargo de él debido a sus problemas de adicciones, vivió desde muy pequeño en una residencia del Copnaf en Concordia. En el hogar conoció a Milagros, quien hoy es su pareja y con quien tiene un pequeño niño de un año y nueve meses, pudo conocerLa joven pareja egresó la residencia y decidió formar una familia en Viale, donde el municipio les brindó trabajo y los ayuda a que puedan construir un hogar. Fue gracias a la preocupación de un vecino quepudo acceder al pedido de donantes voluntarios de sangre de grupo 0 RH (-) para las trasfusiones a las que Danilo debe someterse para continuar con su tratamiento contra la leucemia.“Necesitamos 20 dadores por día”, confió Milagros aEn la oportunidad, la pareja de Danilo contó cómo le detectaron la enfermedad, cómo continúa el tratamiento y los sueños del joven padre.“Danilo no tenía síntomas, pero transpiraba mucho y tenía fiebre muy alta; pero no quería ir al hospital. De un día para el otro, empezó a bajar de peso y quedó muy muy flaco. Pasaron dos meses hasta que logré convencerlo para que se hiciera un chequeo médico y un jueves 27 de julio lo obligué a que fuera hacerse los análisis”, resumió la joven.De acuerdo a lo que contó Milagros, cuando las enfermeras le sacaron sangre para los análisis, notaron “que la sangre estaba mezclada con algo blanco”. “Me dijeron que urgente iban a enviar los análisis a Paraná para que los revisen y al mediodía me llamaron para informarme que tenía que trasladar a Danilo en ambulancia al hospital San Martín”, rememoró al reconocer que, en ese momento, todo era incertidumbre. “No entendíamos nada”, confesó.“Lo acompañé, porque nunca lo dejé solo, y estuve en la sala de espera desde el mediodía hasta las 18 cuando me dijeron que mi marido tenía leucemia”, contó Milagros al confirmar que a Danilo le comunicaron el diagnostico unas semanas después “para que no se pusiera nervioso ni se altere”.Danilo comenzó con el tratamiento de quimioterapia, el que, por su edad, “tiene que ser el más fuerte”. “Y de un 50% de enfermedad, ahora tiene un 8%”, contó la joven al mencionar que, mientras tanto, aguardan estudios de compatibilidad con sus hermanos para un posible trasplante de médula ósea.“Hace cinco años que estamos en pareja y proyectamos casarnos, porque Danilo quiere casarse, pero primero preferimos terminar la casa y comprar los muebles que nos faltan”, confió la joven a“Danilo estaba estudiando, terminando la secundaria en escuela nocturna y mientras tanto trabajaba, porque nunca dejó de trabajar mientras estuvo enfermo sin saberlo”, contó Milagros y reveló que el sueño de su pareja es “ser militar”.Los donantes voluntarios de sangre de grupo 0 RH (-) deben presentarse en Hemoterapia del hospital San Martín, en el ingreso por calle Pascual Palma 450, de lunes a viernes de 7 a 11.Los requisitos para la donación de sangre son: realizar un desayuno libre de lácteos; tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kilos.