Fiesta de Disfraces: más detalles del campamento “manija” y cómo está el predio

Precios del campamento

Predio

Falta muy poco para la Fiesta de Disfraces que se realizará en Paraná el próximo 7 de octubre. El “Campamento Manija” será desde el viernes 06 hasta el domingo 08 de octubre, en el Complejo Mar de Sueños, a unos 500 metros del predio de la fiesta más grande de Latinoamérica.es una alternativa de alojamiento y diversión exclusiva para asistentes a la FDD 2023. Siendo un lugar donde las premisas son la buena onda, diversión y respeto. Nació como alternativa para servir de ayuda ante la limitada capacidad hotelera de la ciudad.; a tan solo 500 metros del predio de la fiesta más grande de Latinoamérica, en el complejo Mar de Sueños.Nació como alternativa para servir de ayuda ante la limitada capacidad hotelera de la ciudad y el campamento se ubicará sobre calle Bazán y Bustos 2766.El lugar queEn esta oportunidad, el organizador de la fiesta, Julián Abramor, informó a Elonce que la demanda del campamento “superó la expectativas, viene mucha gente de todas parte de la Argentina y proactivamente está completo. La propuesta incluye desde el viernes, y la ocupación de ese día ronda el 60 por ciento, en tanto el sábado todo el resto”.“Serán unas 700 personas más que se suman y durante el sábado podrán disfrutar de la fiesta en el predio mar de Sueños. Quienes no se alojen en el campamento pero quieran ir a la fiesta del sábado pueden hacerlo”; cerró.-Campamento MANIJA y PREVIA (Campamento 2 noches (viernes 6 y sábado 7 de octubre): $18.000,00-Campamento MANIJA y PREVIA (Campamento 1 noche (sábado 7 de octubre): $10.000,00-Campamento MANIJA y PREVIA (Previa): $5.000,00Comedores: el complejo cuenta con varios puntos de despacho de comida rápida, en una amplia franja horaria para cubrir toda la demanda.Además, contará con zonas de barras, serán grandes frentes de atención con personal especializado pata el despacho rápido de debidas. Como así también personal ambulante que recorrerá las diferentes zonas del parque para la venta y entrega de bebidas.También habrá un kiosco donde se comercializarán artículos menores y básicos.El predio cuenta con seguridad las 24 horas, tanto en el parque, ingresos, zonas de carpas y estacionamiento.Habrá un puesto de atención medica con todo el equipamiento necesario, personal médico y una ambulancia en caso de traslados.Además, los organizadores comunicaron este miércoles que “para quienes tengan reserva en campamento MANIJA, en el caso de ser necesario, dispondremos de tickets para la FDD 2023 a precio de pre-venta”, señalaron.Continua el armado del escenario para una nueva edición de la Fiesta de Disfraces que se realizará este sábado 7 de octubre en Paraná, en el predio ubicado en Acceso Norte.Los trabajos se intensifican estos días para “convertir al gran terreno del Acceso Norte, en un complejo con diversos espacios, para el disfrute de miles de personas disfrazadas.La Fiesta de Disfraces, contará con el clásico escenario central y tendrá diferentes sectores, como el electrónico y el de Cachengue, el cual se complementará técnicamente con sector Vip. En tanto, el espacio Black, ofrecerá una gran vista al escenario principal.Todo ello, se arma por estas horas y los trabajos se centran en el armado de los escenarios. Así se dio a conocer

Grilla de artistas

Los precios

El Espacio BLACK

Video: Fiesta de Disfraces: los colores y sonidos de la fiesta más manija del país

Con los entrerrianos de Ke Personajes confirmados hace dos meses y BM anunciado a principios de septiembre, desde la FDD, dieron a conocer este jueves que también estará el cuartetero cordobés, Lucka Ra y el conocido disc jockey, DJ Alex, según dio cuenta Elonce.En tanto, por estos días, continúa la venta de entradas y también de las locaciones en el Campamento Manija, como alternativa para alojarse en un predio ubicado a pocos metros de campo de la FDD., son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.: Mascarita Cotillón - Corrientes 210 (Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.: con opción pickup o con envío a domicilio.: 9 de julio 2226 – Local 6 Galería 9 de Julio (Lunes a sábados de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00): Teatro Círculo (Laprida 1235) – Operado por Ticketek: Quality Espacio (Av. Cruz Roja 200) – Operado por Ticketek: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) – Operado por Ticketek https://www.tiendafdd.com.ar con envío a domicilio o sucursalPAGANDO CON MODO DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS y NUEVO BANCO DE SANTA FE: 3 cuotas sin interés (válido en www.tiendafdd.com.ar y Puntos de Venta presenciales en Paraná y Santa Fe).