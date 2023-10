La encina histórica de Plaza 1° de Mayo se recupera tras los daños sufridos

Foto: Así había quedado el árbol tras la tormenta

Patrimonio natural



El árbol histórico de la Plaza 1º de Mayo de Paraná que fue afectado por una tormenta hace casi un año se recupera positivamente. Las intensas ráfagas de viento que se desataron en la madrugada del 8 de noviembre de 2022, desmoronaron casi la mitad de su estructura y en su momento se temió por su vida, ya que se encontraba necrosado y muy débil.La potente ventolera partió en dos el tronco de ejemplar de encina que se había debilitado por un proceso de putrefacción interna. En un primer momento, el personal técnico del municipio se abocó a atender la emergencia y luego comenzó a evaluar las probabilidades de vida del ejemplar, e incluso se pensó en reemplazo. Si bien en primera instancia los datos eran poco alentadores, porque se había detectado la afectación de sus raíces, luego de reunión del programa Marca Ciudad con el área de Parques y Paseos se diseñaron una serie de medidas de recuperación Fue así que “se procedió a la intervención con un apuntalamiento metálico que actúa de forma preventiva; el árbol actualmente está estable por lo observado, pero se tomó la precaución de instalar una estructura no invasiva, que no daña el árbol, para prevenir algún movimiento eventual a futuro. Específicamente, se colocó un puntal metálico de 76 milímetros de diámetro con medio aro revestido para no dañar el árbol y apostado en una base de hormigón. Durante la última tormenta de viento se verificó el buen comportamiento de la estructura”, explicaron oficialmente. Se detalló que la estructura preventiva de apuntalamiento estuvo supervisada por la directora de Proyectos de Construcciones, Obras Urbanas y Espacios Públicos, Claudia Crespo.Desde Marca Ciudad también se señaló que “previamente se hizo una segunda poda correctiva, se limpió el cúmulo de excremento de aves que estaba depositada en el tronco, se emprolijaron ramas, se retiraron ramas secas como parte de una tarea general de limpieza profunda con la desinfección correspondiente”.Es así que, de acuerdo al seguimiento realizado sobre estas tareas, “el árbol de encina ha reaccionado favorablemente y continúa con su vida positivamente. No hay signos de sufrimiento de la parte del árbol que quedó en pie ni problemas por el desrame importante sufrido oportunamente. El árbol histórico de encina está en buenas condiciones”, se afirmó.El espécimen es una encina que posee gran valor patrimonial ya que fue plantado en 1880, cuando se trazó el actual diseño del paseo público de la capital entrerriana. Bajo su copa se cobijó una de las primeras ferias culturales de la década de 1980 con el renacer de la democracia.Como contó oportunamente el técnico de Parques y Paseos municipal, ingeniero Jorge Galván, la mencionada encina es uno de “los árboles fundacionales de la Plaza”. Ésta, junto con el ciprés del Laos que se encuentra hacia el sur del paseo público, frente al Banco Bersa “son los más antiguos de la Plaza 1º de Mayo”. Según se data esta encina cuenta con unos 140 años y este dato surge porque se plantó cuando se realizó el actual trazado en el silgo XIX. La especialista en patrimonio urbano Mariana Melhem, apuntó que “la anécdota dice que cuando (Enrique) Berduc era intendente (1889- 1991) se fue de viaje, y (el presidente del Concejo Deliberante Santos) Domínguez y Benguria lo esperó a su regreso con la sorpresa que había limpiado la plaza completamente. Había mandado a hacer el trazado nuevo con los nuevos árboles, porque decía que era intransitable la plaza por la cantidad de árboles súper crecidos que había, que parecía una selva y no se podía transitar. Desde entonces data el trazado que conocemos hoy. Existe el dato del plano del proyecto de esa obra que es de 1884, del arquitecto Bernardo Rígoli”, señaló.El valor patrimonial de esta encina también estriba en que forma parte del paisaje de lo que significó la “primavera democrática” y el resurgimiento de las actividades públicas y culturales tras la última dictadura. “Cuando volvió la democracia, ese árbol le daba nombre a una feria que se hacía, la Feria de la Encina, que fue de las primeras ferias artesanales medianos del años 80’”, trajo a la memoria Melhem. (Fuente: