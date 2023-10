Sánchez propone reubicar la Terminal de Paraná en la Estación de Ferrocarril

Paraná La Asamblea Ciudadana Vecinalista recibió al candidato Armando Sánchez

¿Cómo mejorará el transporte público?

Quedan 20 días para la realización de las Elecciones Generales para la intendencia de Paraná. Para suceder a Adán Bahl, hay cinco alternativas en el cuarto oscuro. Una de ellas será, quien propuso transformar y reubicar la Terminal de Ómnibus. Todo esto y mucho más lo relató en su visita al programa Quién Dice Qué, que se emite cada lunes en la pantalla de Elonce.En primer lugar, el representante de Políticas para la República comunicó cómo ha trabajado estas últimas semanas: “Estamos saliendo casa por casa. No hemos parado de encontrarnos con los vecinos. Nos encanta dar a conocer nuestras propuestas. Tenemos un montón en nuestra página web que la gente puede bajar, descargar y puede ver en pr.org.ar”.Sobre algunos de los comentarios que le hace a la gente es recalcar la necesidad de ir a una boleta única: “Somos el único partido que hemos insistido en pos de esto. No vamos a descansar hasta que tengamos boleta única de papel a nivel provincial y municipal también”.“Le enseñamos a la gente que puede votar solamente nuestra boleta corta y sería voto en blanco para el resto de las categorías. Si tiene elegido candidato a Presidente o Gobernador, le mostramos a la gente que puede hacer corte de boleta”, explicó sobre cómo votarlos.También ponderó algunas iniciativas del partido que hoy tienen efecto en otros espacios: “. En 2019 nadie hablaba de programa de gobierno, excepto nosotros. Y teníamos un programa de gobierno que habíamos presentado un año antes”. Sobre esta temática, agregó que “hay que ir a debatir propuestas y programas de gobierno”.Bajo su punto de vista, un programa de gobierno es “qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a financiar, en qué momento de la campaña, cuántas etapas va a tomar y en qué momento de tu gestión lo vas a hacer. Es mucho más complejo y no una serie de enunciados que, en algunos casos, es una tomada de pelos”.Para poner fin a los inconvenientes que tienen los usuarios,Además, agregó que la ciudad bajo su mandato tendría “semaforización inteligente, reducción de badenes, generar flujo de tránsito”. A modo de resumen, opinó que estas medidas “se podrían haber implementado sin tener que esperar que se haga el nuevo convenio”.Además de comparar el sistema de recorrido actual y el que propone Políticas para la República, Sánchez remarcó: “Proponemos una serie de recorridos para pasar de 808 curvas a solamente 360. Es la eficiencia total y eso redunda en beneficio de las personas”.Por otro lado,, aunque nos quieran hacer creer otras cosas”. Asimismo, añadió que la estación “se debe desarrollar por todo el predio con un sistema de acupuntura urbana”.Otra propuesta que trajo en Quién Dice Qué giró en torno a la conformación de las áreas de la Municipalidad: “Tenemos que reducir la planta política, tenemos que hacerlo más eficiente”.