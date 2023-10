La Asamblea Ciudadana Vecinalista recibió al candidato Armando Sánchez

La Asamblea Ciudadana Vecinalista recibió este lunes al candidato a intendente de Paraná por Políticas Para la República, Armando Sánchez.Al respecto, Alicia Glausser, comentó aque “hoy vino el candidato número cinco, terminamos la etapa de cinco lunes. La Asamblea ha cumplido, nosotros somos muy democráticos y hacemos lo posible para que todos seamos escuchados y ellos también. Si llegan queremos saber qué van a hacer”.“Nosotros les damos una propuesta nuestra porque tenemos un programa de gobierno que la Asamblea elaboró a través de todos los hechos que se generan en la ciudad desde hace muchísimos años. Sabemos las necesidades totales de la ciudad porque hemos recorrido rincón por rincón, la conocemos y hablamos con los vecinos porque tampoco la hacemos solos, sino en conjunto con los vecinos que sufren muchas necesidades”, indicó.“En esto de integrar un gobierno lo nuevo que pedimos es que integren a los humanos. Las obras públicas son muy lindas y la vista nuestra está satisfecha, pero dentro de eso ahora queremos que los humanos, los que necesitan sean los incluidos”, dijo.Remarcó que “los votos dirán, pero con quien asuma nosotros seguiremos con estos mismos temas para que cumplan”.El balance, señaló, es “buenísimo” y opinó que “estamos en un momento difícil y raro del país porque se ha enrarecido mucho la política y hay algunos candidatos nacionales que nos hacen dar un poco de temor de algunas cosas que son nuevas para nosotros. Vivimos dictaduras y mil cosas, creíamos saldada esa etapa de la república con el Nunca Más y hoy vemos que se abren los libros como para cuestionar cosas que no son cuestionables. Ese capítulo debería cerrarse y sin embargo lo están abriendo. Esas son las cosas que nos asustan. Creemos que en Paraná los candidatos deben pensar igual que nosotros y que la gestión que venga que sea hacia la ciudadanía”.“Estamos satisfechos con los cinco candidatos a intendentes que vinieron. Los escuchamos y ellos escucharon lo que nosotros proponemos”, agregó.Por su parte, Armando Sánchez, candidato a intendente, dijo que “estamos muy agradecidos, nos encanta dar la cara y contar las propuestas que tenemos para la ciudad. Queremos hacer una mejor ciudad de cara a los vecinos. Hace poco estuvimos por la zona y estuvimos charlando con los vecinos, casa por casa. Estamos contentos y entusiasmados”.“Vamos con boleta corta. Es un trabajo de docencia, de enseñar cómo hacer el corte de boleta porque somos un partido independiente. Tenemos propuesta de cara a la ciudad, que queremos mejorarla. Se trata de hablar con los vecinos, escuchar mucho y dar a conocer nuestras propuestas: programas de gobierno con propuestas concretas. La rendición de cuentas es lo fundamental de decir qué es lo que vas a hacer antes de proponerte para la intendencia. Nos interesa mucho que la gente vea que lo que dijimos que íbamos a hacer, es lo que vamos a hacer porque se puede hacer”, manifestó.Asimismo, indicó que “se percibe un abandono de los servicios para la ciudadanía. Es lo que vemos en esta gestión, pero también en las anteriores. Hace mucho tiempo que la ciudad de Paraná tiene los mismos problemas en cuanto a servicios. El tema del transporte público, para el cual tenemos un plan rector de movilidad, es un proyecto que presentamos en noviembre del 2020, con una batería de soluciones que se pudieron haber implementado o hacerlo hoy mismo”.“También está la cuestión del agua, el bacheo, el mantenimiento de espacios públicos. No solo hablamos de hacer obras nuevas, que bienvenido sea, pero si vos mantenés te dura más y no tenés que llegar a hacer una megaobra porque ya todo se destruyó. Si lo mantenés cuidás más el dinero de los contribuyentes y eso es clave. No se está haciendo mantenimiento en esta gestión ni en las anteriores”, resaltó.Indicó que “el desarrollo organizado y urbanístico de la ciudad siempre nuestra visión es de escala humana, pensar en las personas como centro de todas las políticas públicas, que sea la manera de que se piense desde esa visión el crecimiento de la ciudad. Hay lugares que crecieron sin urbanismo y generan más problemas, por eso planteamos que sea ordenado”.“Somos el único partido que tiene la solución al problema del colectivo. Nadie ha querido copiar el proyecto, cuyas ideas se podrían implementar hoy mismo. La gente y las fuerzas políticas pueden descargar el plan director de movilidad y verlo. No tenemos que sentarnos a ver qué hacemos, porque ya lo hicimos. Lo diseñamos, lo presentamos como proyecto de ordenanza, no se quiso debatir, se dejó archivar, pero lo tenemos como caballito de batalla nuestro. Planteamos recorridos más lineales con boleto combinado durante todo el día, líneas directas, una app que funcione, garitas bien puestas y que den seguridad. No hace falta declarar la emergencia para hacer estos cambios, si alguien dice eso nos está mintiendo porque esos cambios se pueden hacer hoy”, dijo.Y agregó: “Hay que pensar todo de cara a la gente y no con el convenio pésimo que se firmó, que pensó más que nada en privilegiar a la empresa y no al usuario, que lo está padeciendo”.