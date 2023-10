Molina: "Queremos lo mejor para Patronato, que crezca y sea un club modelo"

Fútbol profesional y la continuidad de Rodolfo De Paoli como DT

Dante Molina fue elegido como nuevo presidente del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. El candidato de "Pertenencia y Crecimiento Rojinegro" obtuvo el 54% de los votos de los socios que se acercaron a emitir su elección este domingo.“Estoy contento por lo que pasó ayer, por haber visto tanta cantidad de socios concurriendo a votar, expresándose. Ahora tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de la conducción del club”, dijo Molina en diálogo con el programa, deEn ese sentido, destacó que “fue un fin de semana movido, ya que estábamos atentos al partido del sábado, habíamos trabajado mucho para que saliera todo bien ese partido. No era el objetivo inicial en el año. Tuvimos tres competencias, jugamos Copa Argentina, Copa Sudamericana. Tuvimos participaciones competitivas, más que dignas. Se pudo clasificar, a través de la Libertadores, a la Sudamericana. Son cuestiones históricas para el club, luego de haber ganado la Copa Argentina, también un hecho muy importante”.Resaltó que lo que pasó en el campeonato de Primera Nacional “no era lo que esperábamos. Habíamos armado un plantel con otras expectativas, en lo deportivo a veces pasan estas cosas. Terminado el año sacaremos nuestras conclusiones y veremos cómo rearmarnos hacia adelante”.En cuanto a los proyectos que tiene para el club, indicó que “hace un tiempo que estamos gestionando a Patronato. Venimos gestionando distintos caminos que han tenido su crecimiento, su repercusión en lo deportivo, en lo institucional, en lo edilicio. Tenemos la posibilidad de basar los proyectos en hechos que ya hemos concretado. Pensamos seguir recorriendo esos caminos”.“Pensamos seguir potenciando nuestras inferiores, tenemos el proyecto de adquirir un predio nuevo porque La Capillita, que es el lugar donde se desarrollan las inferiores de Patronato, ya ha quedado chica a través de estos años de crecimiento. Necesitamos un predio nuevo donde podamos pensar o proyectar a 15 o 20 años lo que van a ser nuestras inferiores”, destacó.Comentó que uno de los proyectos “es iniciar el fútbol femenino, algo que viene con mucho empuje. No lo hemos concretado todavía porque estamos queriendo tener la infraestructura necesaria para que el lugar donde se desarrolle sea acorde a esas necesidades”.En lo deportivo, manifestó que “tenemos que finalizar este torneo, terminar el año y volver a armar un equipo con expectativas. Creemos que Patronato es un equipo de Primera, es lo que nos dicen y devuelven las instituciones amigas cuando estamos en contacto. Vamos a ir por eso porque realmente es nuestro objetivo”.En lo institucional “somos un club ordenado, sin deudas. Eso es muy importante y es reconocido. Da la tranquilidad de que cuando un jugador o cuerpo técnico viene a Paraná, sabe que va a tener sus cosas al día, va a estar tranquilo que se lo va a apoyar en todo y van a trabajar con tranquilidad. Eso nos da un plus”.El socio de Patronato “se interesa mucho por el fútbol, pero gracias a Dios Patronato ha venido creciendo en diferentes aspectos. Hoy contamos con tres sedes. Por un lado, la central, donde hemos mejorado las prestaciones para el socio, estamos prontos a colocar un piso deportivo en el poli donde se desarrolla básquet, patín y vóley. Hemos incorporado del Newcom para la tercera edad. Hemos creado Departamento de Inclusión, de Discapacidad, Género, Patronato Solidario. Tenemos la comunicación con los socios que muchas veces nos reclaman cuestiones vinculadas a las prestaciones. Patronato ha venido creciendo, es un club que hace dos años tenía tres mil socios y hoy tiene seis mil socios. Eso hace que haya nuevas demandas, nuevas exigencias”.“Tenemos otra sede emplazada en la zona del Túnel, donde está la cancha de sóftbol. Una de nuestras primeras intervenciones va a ser ahí. Tenemos planificado para este verano hacer obras que tienen que ver con parrillas, quinchos, un espacio verde para el socio. Seguramente va a convocar a más gente y ampliar la masa societaria del club”, resaltó.Molina comentó que “con Rodolfo De Paoli tenemos una comunicación muy fluida. Tratamos muchos temas, consensuamos algunas cosas. Tenemos ese ida y vuelta que es muy honesto, porque decimos las cosas que creemos de cada lado y sacamos conclusiones a partir de eso”.“Él está cómodo. Vino a Paraná con mucho entusiasmo, por ahí no se dieron las cosas de la forma que esperaba inicialmente porque la conformación del equipo había sido con otro objetivo. Vamos a finalizar el torneo y luego nos juntaremos a sacar nuestras conclusiones. Vamos a ver las expectativas de cada uno y concluiremos las dos partes en cómo vamos a seguir”, explicó.Respecto a los jugadores, confirmó que “muchos tienen contrato hasta fin de año, veríamos qué se hace con cada uno. La mayoría de los contratos son por un año, pero tenemos otros más largos. Hemos hecho contrato con nuestros juveniles, que hoy gracias a Dios tienen mucha participación en el equipo principal”.“Hemos charlado mucho con el cuerpo técnico el hecho de promocionar a nuestros chicos. Han estado a la altura y hoy tienen minutos, roces y seguramente en el campeonato que viene van a tener más protagonismo”, añadió.La Copa Argentina “fue un hecho muy importante, nos dio una estrella a nuestra camiseta. Es algo que muy pocos equipos pueden mostrar y que Patronato lo logró”.“El haber jugado copas internacionales es muy importante, hay escasos equipos en el país que lo han logrado, que han podido disputarlo y nosotros ya lo hemos logrado. Son hitos muy importantes para el club, son momentos que van a quedar para siempre y que nos desafían a buscarlo de nuevo. Si ya lo concretamos y ya pudimos hacerlo la expectativa es que esas cosas se vuelvan a concretar”, expresó.Dijo que “son desafíos y gustos que nos hemos podido dar, no solo nosotros, sino quienes han basado todo este trabajo de Patronato que no se da o tiene estos resultados a partir de nuestra gestión simplemente, sino que viene siendo esfuerzo y trabajo de mucha gente durante muchos años”.Sobre Facundo Sava, opinó: “Marcó un momento, es el técnico que al hincha que le preguntes va a querer que esté con nosotros. Tuvimos una relación muy buena con él y finalmente fue una decisión que tuvo que ver con expectativas o experiencias, porque la B Nacional es muy dura de disputar. En esto de lo que pueda pasar para adelante siempre lo vamos a tener en cuenta a Facundo”.Molina recordó que hace algunas semanas “se concretó la Asamblea, donde se aprobó un balace y se dio un panorama al socio de cuál es la situación actual. Hoy Patronato es un club superavitario, que tiene en sus arcas más de 400 millones de pesos. Esto permitirá que podamos seguir creciendo en algunos aspectos del club”.A la Asamblea “concurrieron más de 300 personas, tuvo mucha participación, lo que demuestra el interés que tiene el socio por la vida del club. Eso hace que la institución siga creciendo”.Por otra parte, después de las elecciones, dijo que “algunos de los que estuvieron conformando otras listas también han sido parte de nuestra comisión directiva. Hablamos de esto que significa la unidad y lo que queremos todos para Patronato. Queremos lo mejor, que crezca, que sea un club modelo. Eso significa o nos desafía a que estemos todos juntos. Esa fue la receta de Patronato para el crecimiento, llegó hasta acá con opiniones que no siempre fueron las mismas, no siempre hubo acuerdos y esos consensos se lograron. Creo que hoy tenemos que volver a eso, a esa forma, a esa lógica y ese va a ser el modo en el que el club va a seguir creciendo”.“Nosotros también tenemos la responsabilidad de que la repercusión que significa hoy Patronato nos pone en el lugar de ser ejemplo en algunas cosas. Queremos serlo, queremos que a partir de esto muchos chicos se vuelquen al deporte, queremos ser esta vidriera para nuestros gurises entrerrianos. Estamos tratando de llegar a todos lados para que así sea”, finalizó.