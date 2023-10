Gainza anunció sus primeras tres medidas de gobierno si es electo intendente

El candidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, sostuvo que “tenemos un libro de propuestas que cuenta nuestro plan de gobierno, con tres ejes prioritarios que son generar empleo, reconstruir el tejido social y brindar los servicios públicos”.Consideró que “lo que nos llevó a obtener el triunfo en las PASO tuvo que ver con las propuestas y con una campaña que estuvo muy cerca de la gente, con mucha escucha y espacio participativo. Las propuestas que hicimos fueron priorizando sus necesidades. Eso nos ayudó a no perder el foco en lo importante”, afirmó en los estudios deEn tal sentido, afirmó que se debe “reconocer lo que se hizo bien en la gestión actual, pero, sobre todo, poner en agenda temas centrales como el transporte, el agua, la mejora de centros de salud y jardines maternales. Los propios vecinos plantean los temas a resolver. Si la gente nos da la oportunidad lo queremos hacer desde el 10 de diciembre”.Gainza expuso las tres primeras medidas si es electo intendente: “Vamos a declarar la emergencia del transporte público de pasajeros, para rediscutir todo el sistema. Segundo, vamos a eliminar gasto político, ya que hay 10 Secretarías en la municipalidad y podemos trabajar con seis. Y tercero vamos a eliminar 100 tasas para acompañar al sector comercial y que quien genera trabajo tenga acompañamiento municipal. Vamos a jurar y enseguida enviaremos las ordenanzas al Concejo Deliberante”, anunció.Remarcó que “tenemos equipos” para gobernar, puesto que “hace casi dos años empezamos a trabajar en mesas temáticas, convocando a vecinos por su experiencia, trabajo y formación” en diversos temas.“La gente está esperando que digamos cómo lo vamos a hacer. Nosotros explicamos las medidas que vamos a tomar, cuál es el norte de la gestión que será participativa. Mi compromiso es estar en la municipalidad y recorrer la ciudad para hablar con el vecino, evitando alejarse de la gente. Es el método que supo tener Varisco padre o Solanas, que la gente lo veía mucho en la calle. El compromiso es que todos los funcionarios estén fuera del escritorio. El intendente tiene que tener un rol muy cercano y presente”, expresó durante el programaY continuó: “Yo tengo muchas ganas y energías, con un equipo joven que tiene esa hambre de cambiar las cosas de verdad. Les pido una oportunidad de que podemos hacer las cosas distinto, trabajar para resolver los problemas de la gente”.Asimismo, acotó que “queremos construir confianza diciendo la verdad. Hay problemas complejos, que no se van a poder resolver de un día para otro. Tenemos que reconstruir la palabra, no prometer cualquier cosa. Hay que ser muy cortos en la promesa y muy largos en el cumplimiento. La gente no quiere saber más nada con el chamuyo”.Habló de su impronta de “una cultura política distinta” enfocada en “hablar de propuestas, pensar que los políticos no la sabemos todas, reconocer cuando nos equivocamos y tener respeto por el otro; son elementos que queremos traer a la discusión. No me interesa hablar mal del resto, sino exponer como equipo qué es lo que queremos hacer. El intendente es un hacedor, resuelve problemas y genera cambios”.“Me interesa que discutamos propuestas y que la gente elija en base a lo que queremos hacer”, resumió.Además, añadió que “tengo mucho trabajo en la calle. La gente me conocer, sabe quién soy. Somos un equipo del hacer. Hay dos opciones: los que han tenido la posibilidad de gobernar y nosotros, que planteamos un cambio generacional, otras ganas y otras formas”.Gainza refirió que “a los barrios de Paraná tenemos que llevar otra vez espacios de contención. Eso implica salud, educación, cultura y deportes. Tiene que funcionar bien el jardín maternal, el centro de salud tiene que tener médicos y estar abierto, la escuelita deportiva municipal tiene que estar en cada playón. En este último caso, son dos profesores de Educación Física y le quiero sumar un nutricionista para darle una merienda saludable, trabajando en educación alimentaria. Quiero que los chicos tengan espacios de contención en todos los barrios de Paraná”, insistió.“Podemos hacer muchos cambios si invertimos en transmitir valores. Son cosas que llevan tiempo y no se inauguran, pero es trabajar por lo importante”, afirmó.El candidato a intendente consideró que “el empleado municipal tiene el problema de que el salario está muy bajo. Pasa algo que no se ha dado nunca, gente que tiene trabajo formal es pobre. Eso sucede en muchísimas áreas de la municipalidad”.Al respecto, expuso que “hay que hacer tres cosas” con los trabajadores de la comuna: “Primero reconstruir su salario, mejorar un plan de capacitación integral y hacer muchos cursos vinculados a la atención al público. Hay que hacerlo en conjunto. El empleado es parte del gobierno. Si está capacitado, bien pago y motivado, la gestión va a funcionar mucho mejor”, completó.