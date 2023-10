Día del encargado de edificio: “A los vecinos se los llega a considerar familia”

Como todos los 2 de octubre desde 1942, se conmemora el día del encargado de edificio, fecha en la que se creó formalmente el "Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta" (SUEYACR), con el objetivo de diferenciar a los "trabajadores de casa de renta" del personal de servicio doméstico.En la capital entrerriana en la actualidad hay 180 encargados de edificio que trabajan en diversas torres de la ciudad. Este lunes,dialogó con Sergio Martínez, quien hace 33 años que trabaja en una torre ubicada en el complejo habitacional de calle 25 de Mayo y Cura Álvarez.“Es un trabajo como cualquier otro, que se debe ejercer con responsabilidad, seriedad y siguiendo un protocolo ”, dijo Martínez a Elonce. Durante todos estos años, Martínez compartió muchos momentos de la cotidianidad con los vecinos que viven en la torre donde él trabaja. “Vi formarse familias, muchas veces nos hacemos amigos y los considero familia”, aseguró.Al ser consultado sobre sus labores diarias, mencionó que “debemos controlar que los ascensores funcionen, realizamos el mantenimiento general del edificio y estar atento por si los vecinos necesitan algo”.Los trabajadores de edificios tienen un rol central porque son los encargados de velar por la tranquilidad del lugar y ayudar a los vecinos cuando se presenta algún inconveniente.Martínez hizo referencia sobre la realidad del sector y mencionó que “en la ciudad hay 180 encargados de edificios. Ahora lamentablemente a las nuevas torres, las diseñan sin casa para el encargado y no se prevé dicho trabajo, hay muchas empresas de limpieza en la ciudad y muchos edificios, tercerizan este servicio”.Uno de los mitos de este trabajo es que los encargados de edificio saben todo lo que ocurre con los vecinos y en los pasillos. Al respecto, Martínez, reflexionó entre risas que “la mayoría de los encargados estamos informados pero no somos chusmas. No divulgamos lo que vemos”.Finalmente, Martínez contó que “este martes, tenemos un asado con los otros encargados, en el sindicato de calle Diamante, para festejar nuestro día”.