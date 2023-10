Pilotos contaron las exigencias de pilotear aeronaves de acrobacias

En primer lugar, Skare es un piloto agrícola que dice “proteger la comida del mundo” desde hace 46 años y con el agregado de la acrobacia hace 10. Sobre este último punto, comentó cuál es su especialidad en el aire: “”. Además, aclaró: “Arranco arriba y como el avión no tiene tanta potencia, voy desde arriba hacia abajo”.“A Paraná es la primera vez que vengo. Conozco el Aeroclub, pero al festival es la primera vez que vengo y me encantó cómo trabaja la gente de la comisión porque no es fácil organizarlo. Es un equipo de primera”, destacó.Sobre las emociones que siente a diario, el piloto reveló: “y no pensamos en el de abajo. Solamente pensamos en el de abajo cuando llegamos y paramos el motor”.Por último, motivó a los más jóvenes a que se animen a estar arriba de un avión: “oriundo de Lincoln aunque vive en Buenos Aires desde hace un tiempo, se vio maravillado por la Costanera de Paraná y por la calidez de la sociedad paranaense.Acerca de lo que atrae a la gente, manifestó: “”.Al mismo tiempo, empezó a revelar secretos sobre la conducción: “En cuanto a la concentración, es algo que uno va adquiriendo de a poco. En mi caso en particular, es algo que no inicié hace mucho tiempo. Volaba, pero el vuelo acrobático no hace tanto tiempo que lo desarrollo. Hay que aprender de a poco, se necesita mucho entusiasmo, hay que invertir mucho dinero porque las aeronaves tienen motores poderosos”.También habló de cómo debe prepararse un piloto: “Está el entrenamiento propiamente dicho que es el vuelo y luego el piloto acrobático, dependiendo de la exigencia que pretenda imprimirle a su secuencia acrobática y a la categoría en la cual quiera estar, deberá ser consecuente con su alimentación y su estado físico”.“El vuelo acrobático es exigente, donde hay cambios de velocidades de manera muy brusca, fuerza de gravedad tanto positiva como negativa y eso hace que haya una exigencia física importante y haya que acostumbrarse”, concluyó.