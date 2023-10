Fanáticos de Patronato analizaron el encuentro: “Hay muchísimo por mejorar”

Paraná Hinchas de Patronato palpitaron la previa del partido ante San Telmo

Patronato consiguió salvar la categoría y en 2024 volverá a decir presente en la Primera Nacional. Hoy derrotaron 1-0 a San Telmo como local en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. A pesar de ello, los fanáticos no se mostraron del todo contento por lo generado en la temporada y lo dejaron en claro en diálogo con Elonce al termino del juego.Un hombre analizó lo que fue el partido y la temporada: “Durísimo, pero se pudo. Es importante salir de esto. Había que mantener la categoría. Era un partido clave y se sufrió como se sufre siempre. Hay muchísimo para mejorar. Ahora hay que pensar en el año que viene”. Además, sostuvo que “hay que armar un equipo para ascender”.Una señora, por otro lado, diagnosticó cómo vio el encuentro: “Empezamos bien, pero después un desastre”. Luego agregó que “están todos enojados” por el desempeño en la cancha a lo largo de la temporada.Otro hombre rescató cuál es su pensamiento de la campaña: “Mantuvimos (la categoría), pero sufriendo. No es lo que quería el hincha de Patronato, que quería otra cosa. Había que ganar como sea y se ganó”. Por otro lado, expresó que “hay que mejorar mucho y que dar un giro de 180 grados. Este equipo no demuestra nada, no contagia”.En el caso de otro fanático, manifestó que “hay que sufrir. Lamentablemente es así, pero ganamos. Ganamos por un penal, pero tuvimos un par de tiros. En el primer tiempo se jugó mejor”. También anheló un mejor futuro para el año siguiente.“Realmente el equipo no demuestra nada, pero estamos (hablando de la salvación)”, finalizó otro hombre.