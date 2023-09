Recuperaron a Margarita: “Fueron 30 horas intensas”, resaltaron de La Delfina

El estado de Margarita

Marita destacó en primer lugar el compromiso de toda la comunidad:. No me alcanzan las palabras para agradecerle a la policía. Sé que han puesto toda su fuerza para tratar de localizarla. Sin el apoyo de todos los medios y la gente de la comunidad no la hubiéramos podido recuperar”.Luego relató cómo lograron dar con el paradero: “Anoche se comunicó un señor, entre tantas pistas que nos tiraron que eran factibles, y nos dijo que la había comprado sin saber que era robada. Justo dio la casualidad”.De todas formas, aclaró aque todavía no hay persona detenida por este robo del establecimiento: “No supimos quién la robó., estaba sucia y muy estresada. La habían llevado a una comisaría e intentaron subirla a un acoplado de la montada y no pudieron. La llevé a tiro, como he hecho otras veces con otros caballos y ahí pudimos lograr llevarla despacito. Llegó Margarita y se reunió con su hijito”, finalizó.