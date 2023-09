Ex empleado de la fábrica de fósforos: "Espero que venga gente de todos lados"

Durante el transcurso de este sábado, tuvo lugar el acto de apertura del nuevo shopping "Paso del Paraná", ubicado en la intersección de las calles San Lorenzo y Corrientes de la capital entrerriana, donde se encuentra el predio de la ex fábrica de fósforos.



En ese sentido, quien fue trabajador de la ex fábrica de fósforos, comentó a Elonce: “Trabajé 13 años hasta que cerró la fábrica. Acá también trabajó mi abuelo y mi tío. Entré y en un sector me parecía estar viendo las máquinas cuando yo trabajaba llenando las cajas de fósforos”, comentó.



“Quemábamos todo el fósforo que desechábamos. Todas las noches íbamos y quemábamos el fósforo ahí. Todo lo que se limpiaba se quemaba por la chimenea”, relató.



Asimismo, dijo que “para los 31 se tocaba el pito, que tenía un sonido muy particular. Vine hoy para recordar y quedó todo hermoso. Espero que venga mucha gente de todos lados”. (Elonce)