Testimonios: La gente disfruta del nuevo shopping "Paso del Paraná"

Se realizó la apertura del nuevo shopping “Paso del Paraná”, el cual está ubicado en el predio de la ex fábrica de fósforos, en calle San Lorenzo y Corrientes.Cabe recordar que el nuevo shopping cuenta con 88 locales comerciales, 30 stands, 10 locales gastronómicos para más de 500 personas, 351 cocheras cubiertas, 974 butacas distribuidas en las seis salas de cine, dos escaleras mecánicas y dos ascensores.recorrió el lugar y habló con la gente que se acercó a conocer el nuevo atractivo que tiene Paraná.“Hace mucho estábamos esperando este momento, es emocionante”, contó la empleada de un `bar de cejas´. La dueña del comercio, en tanto, dijo que “es genial la propuesta del shopping. Nosotros venimos con una propuesta innovadora de cejas, pestañas, labios, todo sin turno previo. Estamos muy contentos”.Un hombre que recorría el lugar dijo que “está muy bueno, es algo que deberíamos tener en Paraná hace mucho y hoy lo tenemos gracias a Dios. Hay que disfrutarlo, esto es hermoso. Es muy buena la obra. Vivo cerca del ex hipódromo y en algún momento estuvo la idea de hacerlo donde hoy es la plaza Mujeres Entrerrianas. Es muy bueno para la gente de Paraná y para toda la gente del interior de la provincia que pueda venir”.Un turista, comentó que “vinimos a conocer, no somos de acá, somos de Santa Elena. Estamos recorriendo y está todo muy lindo. Siempre venimos a Paraná y ahora queríamos ver este nuevo lugar”.María José Armandola, dueña de CKEA, indicó que “estamos muy contentos, muy ansiosos. Como centro de estética, que está en Paraná y Santa Fe, tenemos una nueva propuesta. Queremos llevar a la gente una propuesta de bienestar integral. Van a poder conseguir las cremas, que son productos dermocosméticos, aprobados por ANMAT, no testeados en animales, aptos para celíacos. Van a encontrar colágenos, café con hongos adaptógenos, raíces adaptógenas, solución frecuencial, entre otros.El shopping "estará abierto de lunes a lunes a partir de las 10. Los locales comerciales tendrán el horario de 10 a 21. Mientras que los locales gastronómicos funcionarán “de domingos a jueves, de 10 y hasta las 23 horas. Además, los días viernes, sábados y víspera de feriados, los locales del patio gastronómico atenderán una hora más, hasta las 24”, explicaron apudo conocer algunas de las marcas que tendrán locales en el nuevo centro comercial de Paraná. Se trata de Grisino, SPY, Pato Pampa, Cerveza Patagonia, Yagmour, Gianduia Gelateria, Chungo., Riiing, I47 Street, Bonafide, Honky Tonk, Las Juanas, Extra Large, Kevingston, Melocotón, D´Ricco, Cheeky, Crucijuegos, Zhoue, Las Tipas, entre otras.Una de las novedades del shopping, es el amplio estacionamiento con un espacio para 350 vehículos. Se trata de un espacio techado, demarcado por colores y letras para recodar con facilidad donde se aparcó el rodado.Se confirmó a Elonce que la entrada vehicular está sobre calle San Juan y funcionará en el mismo horario que tiene el paseo comercial.Por otra parte, se indicó que el ingreso peatonal está en San Lorenzo y Corrientes.