Realizaron mateada para hablar sobre la donación pediátrica y el caso de Lolo

La historia de Lolo

En un conocido comedor a orillas de la costanera de Paraná, se llevó a cabo una emotivaEl evento contó con diversas actividades, como una mateada, presentaciones musicales y grupos de baile, todos unidos con un fin común,Lolo padece una insuficiencia cardíaca que “ha dejado su corazón agotado”, y no existe ninguna intervención quirúrgica posible para mejorar su condición.María José, tía de Lolo, expresó su gratitud y participación en el evento: "Estamos aquí tratando de disfrutar de este evento, que está enmarcado en la concientización pediátrica, el motor de todo esto.El evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad, incluyendo a los jóvenes de plaza Gambrinus, músicos locales y el ballet de folklore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, así como familiares y amigos, todos unidos en apoyo a esta noble y esencial causa que es la donación de órganos.La mateada se concibió como una oportunidad para dialogar sobre la donación pediátrica en un ambiente relajado, propicio para conversar sobre un tema tan crucial como este. María José destacó la importancia de este enfoque:En cuanto a la situación de Lolo, María José, comentó conmovida: "Es realmente conmovedor, especialmente por la fortaleza que estamos demostrando todos en este momento. Sus padres están en Buenos Aires, a menos de una hora del hospital, listos para recibir el llamado esperado. Desde allí, nos acompañan, y por eso realizamos una llamada en vivo con ellos para que también sean parte de este momento".y puede estar en casa con su mamá y su hermanita, recibiendo atención diaria y tratamientos médicos necesarios para su condición.Susana, otra familiar de Lolo, destacó la solidaridad de la comunidad y su apoyo fundamental en estos momentos difíciles: "La solidaridad de la gente y el acompañamiento hacen que esta situación tan complicada para los padres sea más llevadera.En eluna ecografía de rutina arrojó una sombra de preocupación en el corazón de la familia de Lolo. Algunos signos inusuales en su corazón llevaron a una serie de estudios que finalmente revelaron un diagnóstico devastador: Lolo sufría de unaFrente a este diagnóstico, fueron derivados alun centro médico de alta complejidad, ya que se requería que Lolo naciera en un entorno capaz de brindar la atención médica necesaria para su condición.Desde el mismo momento de su nacimiento, el 21 de marzo de 2022, Lolo enfrentó desafíos monumentales.conocida como Norwood-Sano, una intervención queSin embargo, su espíritu luchador y su recuperación sobresaliente lo llevaron a ser dado de alta junto a su familia un mes después.La vida de Lolo seguía siendo una montaña rusa de emociones y desafíos.A pesar de los esfuerzos médicos, no se pudo realizar la cirugía prevista, la de Glenn. Esta vez, el postoperatorio fue aún más complejo, dejando a Lolo con arritmias cardíacas rebeldes que lo llevaron a numerosas hospitalizaciones.En septiembre, durante otro cateterismo de control, Lolo experimentó unSin embargo, su valentía y el incansable equipo médico que lo rodeaba lo sacaron adelante, con pocas secuelas que contar.Las arritmias continuaron siendo un desafío constante, lo que llevó a una decisión crucial en octubre: la implantación de un marcapasos y la anticipación de la cirugía de Glenn.en estado crítico durante cuatro largos días. Sin embargo, finalmente pudo ser desconectado y comenzó un proceso de recuperación que duró más de un mes.A pesar de las dificultades, Lolo pudo regresar a casa y disfrutar del amor de su familia, en especial el de su adorada hermana. Pero la lucha aún no había terminado.Hoy, el corazón de Lolo lucha valientemente, pero está cansado.A pesar de las adversidades, Lolo es un niño lleno de vida y valentía.