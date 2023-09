Video: Con procesión y misa fieles celebraron a San Miguel, el patrono de la provincia

El testimonio de los fieles



La provincia de Entre Ríos celebra este viernes 29 el día de su patrono: San Miguel Arcángel, quien fue elegido como tal el 1º de enero de 1825, por votación popular realizada en la plaza céntrica de la ciudad de Paraná.A las 16.30 comenzó la procesión por los alrededores de la Parroquia San Miguel, tras la cual se celebró la misa, frente al templo.En diálogo con, monseñor Juan Alberto Puiggari destacó que “la figura de San Miguel es muy importante porque es el arcángel que tiene como misión de Dios proteger al hombre en la lucha contra el mal, contra el enemigo de Dios que es el demonio”.“El grito de San Miguel significay el que pone a Dios en el centro de su vida, de su corazón y de la sociedad todo se ordena, y todo es mejor”, dijo el Arzobispo.Sobre la presencia de los fieles, destacó que “lo maravilloso de nuestro pueblo es que lo primero que surge es el agradecimiento, primero agradece, después pide y eso es muy lindo y habla de la nobleza. Seguro que los que están hoy presentes tienen muchas necesidades, pero primero agradecen”.“Les deseo a todos que por intercesión de San Miguel el Señor derrame abundantes bendiciones en este día”, dijo al enviar una bendición para todo el pueblo entrerriano a través de las cámaras de“San Miguel es nuestro protector, nuestro patrono y dentro de todo tenemos protección; para mí es una fiesta hermosa que me llega al alma”, dijo una vecina de Paraná.Otra mujer que iba apretando su Rosario, afirmó: “el Rosario no puede faltar en una fecha como la de hoy, en realidad no debería faltar nunca. Le agradezco y también le pido por mi familia”.Mientras que un niño contó que participa de la procesión “porque mi abuela me invitó y le dije que sí”. “Todos los años vengo, con mi problema de salud, pero ando y vengo”, dijo la familiar del pequeño que habían llegado hasta la parroquia desde barrio Pancho Ramírez.Momentos previos a la salida, una mujer manifestó: “Hacía bastante que no venía, pero ahora fui llamada y gracias a la Fe de nuestro patrono estoy presente. Se agradece en primer lugar y también hay algunas cosas para pedir”.“Vengo a agradecer porque mi hijo este año consiguió trabajo y también a pedir por la salud, por la gente”, expresó otra vecina de Paraná.“San miguel siempre nos convoca y se le pide librarnos de todos los males que padecemos sean patrimoniales o espirituales”, dijo finalmente un hombre que estaba acompañado de su familia.