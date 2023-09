Hacían un asado para festejar un cumpleaños y se incendió el quincho del vecino

Se incendió el quincho de una vivienda en el barrio XIV de Paraná y debido a la magnitud del fuego, fue necesaria la intervención de Bomberos Zapadores. El hecho se registró en una casa ubicada en calles Cesar C. y 1202, en horas de la tarde y se presume que tendría relación con que vecinos estaban haciendo un asado.Según conoció, un grupo de amigos celebraban un cumpleaños y habían prendido fuego para hacer un asado, y por motivos que se tratan de establecer, se incendió el quincho de la casa contigua.Afortunadamente, no hubo personas heridas ya que no había nadie dentro del quincho. En el lugar había material inflamable, como maderas, lo que hizo que el fuego se propague con gran velocidad.Al respecto, el joven que cumplía años, informó a Elonce que “hicimos el asado en la churrasquera donde lo hacemos siempre. No sabemos qué paso porque la pared que divide ambos domicilios es muy alta y nunca había ocurrido algo similiar.”.Al ser consultado sobre cómo se dieron cuenta del incendio, señaló que en un momento “comenzamos a sentir olor a plástico quemado, pero no era de nuestro lado, por lo creemos que algo en el quincho del vecino algo tomó temperatura y por el sobrecalentamiento se incendió, no se voló ninguna chispa”.Asimismo, destacó que cerca del mediodía “estaba colocando una mediasombra para disfrutar del almuerzo afuera y en un momento comenzamos a ver humo y era que se prendía fuego el quincho del vecino”.