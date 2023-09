Por entradas agotadas, Pedro Aznar sumó una presentación más en Paraná

El músico Pedro Aznar tenía programado dar un show en el teatro 3 de febrero de Paraná el próximo 5 de octubre. Debido a que las entadas se agotaron rápidamente, el músico sumó otra presentación para el 4 de octubre. Allí, presentará en formato unipersonal, su nuevo álbum: “El mundo no se hizo en dos días”.En la previa a sus presentaciones, el artista dialogó con Elonce y contó sobre su nuevo álbum, gira y cómo será su presentación en Paraná.“Proponemos una gira larga de cinco funciones en cinco días y por eso me preparo como lo haría un atleta”, mencionó Aznar al señalar a Elonce.Al ser consultado por su nuevo álbumreveló que “toca muchas temáticas, fue realizado durante la pandemia. Habla de realidades interiores y el mundo político en un sentido amplio. Además, aborda cuestiones ambientales y la idea de no bajar los brazos”.En esta misma línea, sostuvo que “los nuevos modos de comunicación digital son una bendición, pero también conlleva un cierto riesgo, como el pensar que todo está a un segundo de distancia y de hecho para revertir el daño que se le ha hecho a la naturaleza va a llevar un tiempo largo”.“Se trata de un show muy potente, con canciones nueva y además se recorren varios temas de mi discografía. Son canciones muy disfrutables y se traducen de una linda manera en el escenario”, expresó.El cantante destacó que “es necesario tocar las canciones que la gente quiere escuchar, pero tampoco ser un plomo porque terminás aburriendo a los demás y voy incorporando temas nuevos”.Al consultarle sobre las nuevas generaciones y la música del momento, “en este disco hay canciones con estilos musicales más modernos como el trap. Estos ritmos hacen un uso intensivo de la poseía, y yo me siento llamado a sumar estos estilos, donde se usa la palabra de una manera potente en la declaración poética”.“El rock argentino es una parte inseparable de la música popular, donde hay autores de nivel mundial y es un orgullo ser parte de esta familia, donde el rock viene haciendo un aporte desde hace 65 años. Es un legado hermoso y hay cancones que ya son himnos”, cerró.