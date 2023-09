“Tenemos miedo”, revelaron familiares de adicto que amenazó con matarlos

“No se puede vivir así”

Un hombre de 48 años -adicto a las drogas y el alcohol- tomó una cuchilla y amenazó con matar a su familia; ocurrió el martes por la noche en una vivienda de calle Rubén Alday, en Paraná. Tras la intervención policial, el sujeto fue detenido y trasladado a Tribunales.que se emite por, exigieron respuestas a la Justicia entrerriana y apuntaron a la ley de salud mental.“Mi hijo es adicto, mezcla las dos sustancias y se vuelve sumamente agresivo; viene de la calle, después de estar cinco o seis días sin dormir después de haber seguido una rutina de alcohol y drogas; le exige dinero a su mamá; agrede verbalmente a la hermana que ya sufrió dos ACV. No le interesa absolutamente nada de su familia”, lamentó Mario y dio cuenta del violento escenario que desencadenó el pedido de intervención judicial: “Anoche le tiró con una cuchilla a la madre, me enfrentó, rompió todo y quería pelear a la hermana y su familia, que vive al lado de casa”.“Cuando está bien, nos dice que nosotros somos los únicos que lo apoyamos porque también agredió a su esposa y a su hijo. Pero ya es una situación insostenible porque ya le ofrecimos ayudas y tratamientos y, como padre de familia, tengo que enfrentar la situación y ponerle límites”, refirió el hombre.Según expuso Mario, su hijo, antes de atacarlos con la cuchilla, lo había hecho con barretas, había roto muebles y ocasionado destrozos. “Las amenazas son permanentes”, lamentó. “Él era jugador de rugby y es muy fuerte, con lo cual, genera miedo; sumado a la violencia que ejerce, se potencia y es una mezcla explosiva”, aseguró.“Todos los meses, cuando mamá cobra, la lleva por la fuerza al cajero y le exige que le dé plata; en un día, quizás le gasta 50 mil pesos porque él no tiene noción del dinero”, completó Florencia, hermana. La mujer comentó que sus padres son jubilados, con lo cual, además del mal momento que les hace pasar, los perjudica económicamente.“Él tiene varias denuncias, pero lo llevan preso y a las horas lo largan, además, no sabemos cómo puede actuar porque ya amenazó varias veces con que va a quemar la casa y que, si él se va, se va a llevar a varios”, reveló la hermana y se preguntó: “Hay que esperar a que mate alguien para que la Justicia haga algo”. “Vivo con miedo a que les haga algo a mis padres”, confesó a, el programa que se emite porMario y Florencia apuntaron a la falta de respuestas por parte de la Justicia. “El fiscal no nos atendió, como diciendo que casos como este tienen muchos, que estos temas los superan”, comentó el padre y agregó: “No pretendemos que la Justicia nos dé soluciones, pero que al menos nos dé otro tipo de seguridad”.“La ley de salud mental es nefasta porque realmente si lo llevamos al neuropsiquiátrico, como es de puertas abiertas, está un día y al salir hace todas las macanas”, expuso al exigir “tratamientos con internaciones” para tratar las adicciones.Para la ley de salud mental , el paciente con problemas mentales tiene plena autonomía para decidir si quiere recibir tratamiento ambulatorio o internado. La ley indica, para quien no está en condiciones de decidir por su condición mental momentánea, cuál sería su mejor tratamiento. Sólo si la persona está en “riesgo cierto e inminente” se podría decidir por él. Situación confusa ya que “riesgo” implica la probabilidad de que algo pase, mientras que “cierto” es la certeza absoluta de su ocurrencia (sin probabilidad), y además exige que sea “inminente”, lo que lo torna casi imposible de caracterizar.