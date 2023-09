Se realizó marcha y festival por día de acción global por aborto legal y seguro

Desde la emblemática Plaza 1º de Mayo hasta la Plaza Alaver, se llevó a cabo una movilización de agrupaciones feministas, culminando en un festivo evento denominado "Festi Feminista". La marcha tuvo un marcado tono de militancia y reivindicación de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales.Nadia, una de las manifestantes, compartió sus reflexiones con Elonce: "Estamos en la calle en el Día de Acción por el Derecho al Aborto, una jornada de militancia feminista que nos encuentra en un contexto particular. Estamos manifestándonos y expresando que estamos organizadas y decididas a defender nuestros derechos, de los cuales no permitiremos retrocesos".La lucha de estas agrupaciones va más allá del derecho al aborto, como lo subrayó Nadia: "También defendemos y celebramos los derechos ya conquistados, como la educación pública y la educación sexual integral. Es fundamental que seamos claras acerca de cuál es el piso de derechos que no estamos dispuestas a ceder".Por su parte, Luci destacó la importancia del movimiento feminista en la democracia argentina: "Nosotras somos parte de estos 40 años de democracia, y la democracia se ha fortalecido con nuestros movimientos. Siempre luchamos por la dignidad de todas las personas, en particular, de las mujeres y las disidencias. Tenemos derecho a vivir sin violencia y al acceso al aborto, después de intensos debates".Luci también enfatizó el papel del feminismo en el contexto político: "En un momento en que se acercan elecciones nacionales, el feminismo no da un paso atrás. Sabemos que algunas propuestas políticas ponen en peligro todo lo logrado en estos 40 años de democracia. Por eso decimos con firmeza: 'Ni un paso atrás'”, concluyó.