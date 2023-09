Fiesta de Disfraces 2023: video muestra cómo se realiza el armado del predio

Paraná Luck Ra le pondrá cuarteto a la Fiesta de Disfraces y confirmaron a DJ Alex

Comenzó esta semana, el armado del predio que el próximo 7 de octubre, albergará a la 24 edición de la Fiesta de Disfraces de Paraná. Los trabajos se intensifican estos días para “convertir al gran terreno del Acceso Norte, en un complejo con diversos espacios, para el disfrute de miles de personas disfrazadas.La Fiesta de Disfraces, contará con el clásico escenario central y tendrá diferentes sectores, como el electrónico y el de Cachengue, el cual se complementará técnicamente con sector Vip. En tanto, el espacio Black, ofrecerá una gran vista al escenario principal.Todo ello, se arma por estas horas y los trabajos se centran en el armado de los escenarios. Así se dio a conocer en un video publicado por uno de los trabajadores, que mostró el armado del escenario y sector Black, señaló Nico en sus redes sociales.En esta nota, se puede ver el video publicado por @cortopassinico, quien mostró los trabajos en el predio y el armado de las enormes estructuras. Las imágenes se completan con la forma que toma el predio durante la noche de la Fiesta de Disfraces en un video publicado por los organizadores de la edición 2022.Según indicaron los organizadores, los multiespacios se vincularán entre sí, en torno al FDD Downtown, un espacio central de la fiesta, donde las diferentes marcas propondrán experiencias de recreación e interactivas. Es decir, el predio se convierte en “una pequeña ciudad pensada para la diversión”, explicaron desde la FDD.“Todo se alista para el próximo 7 de octubre, para cuando la noche caiga y comience la magia de la Fiesta de Disfraces, la más increíble del mundo”, remarcaron los organizadores.

Con los entrerrianos de Ke Personajes confirmados hace dos meses y BM anunciado a principios de septiembre, desde la FDD, dieron a conocer este jueves que también estará el cuartetero cordobés, Lucka Ra y el conocido disc jockey, DJ Alex, según dio cuenta Elonce.En tanto, por estos días, continúa la venta de entradas y también de las locaciones en el Campamento Manija, como alternativa para alojarse en un predio ubicado a pocos metros de campo de la FDD., son una opción general o los pases para el espacio VIP y el Espacio Black. El costo delde la entrada.A continuación, los, pero tiene opciones*. Incluye estacionamiento con reserva.: Mesa para 8 personas con vista preferencial al Main Stage + 8 tickets + 3 parking + $ 250.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Mesa para 8 personas en Espacio Black + 8 tickets + 3 parking + $ 200.000 de saldo cashless no reembolsable + 4 pases para invitados a la mesa (deberán tener ticket de acceso previo al evento).: Ticket individual Standing: incluye un ticket con acceso al evento y al sector BLACK + $ 15.000 de saldo cashless no reembolsable. No incluye mesa.: Mascarita Cotillón - Corrientes 210 (Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.: con opción pickup o con envío a domicilio.: 9 de julio 2226 – Local 6 Galería 9 de Julio (Lunes a sábados de 8:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:00): Teatro Círculo (Laprida 1235) – Operado por Ticketek: Quality Espacio (Av. Cruz Roja 200) – Operado por Ticketek: Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) – Operado por Ticketek https://www.tiendafdd.com.ar con envío a domicilio o sucursalPAGANDO CON MODO DE NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS y NUEVO BANCO DE SANTA FE: 3 cuotas sin interés (válido en www.tiendafdd.com.ar y Puntos de Venta presenciales en Paraná y Santa Fe).