Docente se jubiló y aseguró: “Es la mejor profesión por el cariño de los niños”

La directora de la escuela Gaspar Benavento de Paraná, Viviana Rondan, se jubiló este jueves tras haber ejercido la docente durante 33 años. La comunidad educativa le realizó un homenaje sorpresa en el que participaron sus familiares.“Jubilarme es algo impensado, me considero una egresaba laboral es una escuela hermosa que hace a cinco años que estoy como directora. Me siento bendecida, es un lugar increíble y los niños son lo mejor de todo al igual que los padres que conforman la comunidad tan linda”, dijo la docente a Elonce“Las familias apuestan a la enseñanza de la escuela publica y es algo que se valora”; dijo al sostener que “ los docentes estamos cinco horas acá, pero pasamos gran cantidad de horas trabajando en nuestras casas y el acompañamiento de mi familiar fue un pilar”, mencionóAl consultarle por el agasajo, dijo que “es hermoso, los papás me entregaron un presente y me sorprendieron mucho. Siempre los considere parte de mi familia”Al finalizar reflexionó: “La educación es parte de mi vida, fueron 33 años de servicio, es la mejor profesion del mundo porque siempre tuve una dosis extra de cariño. Me confundían con su mamá y eso me ponía muy feliz porque significaba qué estaba en el corazón de los niños”