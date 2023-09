“Nuevo IFE”, créditos y otros trámites: largas filas en sede de Anses en Paraná

Puntos claves del “nuevo IFE”

Los requisitos para solicitarlo son:

Cómo solicitar el crédito para empleados en relación de dependencia

Paso a paso

Largas filas se registraban este jueves a la mañana en la sede de Anses de Avenida Ramírez de la capital entrerriana, tras los últimos anuncios del gobierno nacional referida tanto al refuerzo para trabajadores informales como a la tramitación de créditos.Al respecto, el gerente de dicha UDAI, Gustavo Guzmán, indicó aque “siempre hay vecinos que vienen a realizar trámites con turnos. Y, en estos días, se han agregado beneficios que tenemos que llevar adelante operativamente”.Para el denominado “nuevo IFE” la inscripción es online pero “se requiere una clave de seguridad social que muchas personas la tienen desactualizada, por lo cual vienen a revalidar datos para obtenerla y lograr inscribirse en el sistema virtual”. Además, siempre que surgen estos programas “la gente viene a consultarnos en nuestras oficinas, sabemos que es así”.Finalmente, aclaró que hay una fila para los que tienen turno previo y otra para las consultas espontáneas. Acotó que “quienes piden un crédito para trabajadores privados deben concurrir a validar un código, lo cual acrecentó la concurrencia”.La inscripción estará disponible a partir de este miércoles 27 de septiembre a las 14 y permanecerá abierta durante todo octubre en la página web de Anses o en la app "mi Anses".El refuerzo de 94.000 se pagará en dos cuotas: 47.000 pesos a cobrar en octubre y 47.000 en noviembre.-Tener entre 18 y 64 años-No tener ninguna prestación o asistencia del Estado ni trabajo formal-No haber sido alcanzado con otras medidas anunciadas-Tener Clave de la Seguridad Social-Una cuenta bancaria (en caso de no tener, la persona tendrá que ir al banco a tramitarla)-Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).-Jubilación o pensión.-AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar.-Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).-Prestación por desempleo.Pero además, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes.Solicitá tu crédito, sin gestores ni intermediarios, "de lunes a viernes de 10 a 20 hrs a través de tu computadora o celular en 5 pasos".Si todavía no contás con tu Clave de la Seguridad Social creala desde tu computadora o celular.

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegí la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia. También podés hacerlo desde tu celular descargando la app mi ANSES El aplicativo te va a guiar hasta completar tu solicitud. Vas a poder consultar el estado de tu trámite en mi ANSES.Una vez que Anses haya procesado tu solicitud, te enviará un código que solo podrás consultar a través de mi ANSES.Cuando hayas recibido el código tendrás 7 días hábiles para acercarte a una de nuestras oficinas, sin turno previo, para confirmar tu identidad y finalizar el trámite.¡No te olvides de traer tu código y DNI cuando vengas!Te notificarán cuando tu solicitud haya sido aceptada. Una vez aprobada, se te va a acreditar el monto solicitado en tu tarjeta de crédito en los próximos 7 días hábiles.