Banco de Alimentos rescató productos aptos para consumo que serían descartados

El Banco de Alimentos de Paraná realizó una acción en conjunta con el Mercado el Charrúa para poder rescatar alimentos que perdieron valor comercial pero siguen siendo aptos para el consumo.“Hace un mes que rescatamos productos, que, si bien pierden el valor comercial, siguen siendo aptas para el consumo”; dijo una de las referentes Carla Eberhardt, a Elonce al explicar que entre las cosas recuperadas había “zuquinis que estaban un poco más amarillos, pero sí sirven para hacer una comida”.“Trabajamos mucho en capacitar y que la gente entienda cuál es nuestra misión, si bien las empresas todavía no nos conocen, sí la gente que nos necesita como los comedores y merenderos”, mencionó.Al ser consultada sobre los alimentos recuperados, dijo que “son todos los que están aptos para el consumo y que se descartan por (cosas menores) como un error de empaquetado. En el caso de las verduras, rescatamos hortalizas, verduras, mandarinas, y demás. Queremos lograr evitar que El Charrúa tenga desperdicios”“Asistimos a 117 organizaciones sociales, totalizando unas 125 mil personas y las contactamos semanalmente”, añadió Eberhardt al contar que Banco de Alimentos de Paraná forma parte de una red nacional donde les enseñan sobre las formas de trabajo y maneras de proceder.En tanto, otra de las integrantes, Gabriela Aristimuño, contó que “rescatamos verduras, hicimos una sopa para que se vea todo lo que rescatamos. Todos los viernes rescatamos, seleccionamos y llamamos a las organizaciones para darle los alimentos”.“Lamentablemente todavía hay gente que come de la basura por eso decimos que hay que rescatar alimentos para que eso no pase. Tratamos de que la gente tome conciencia”, aseveró.Por su parte uno de los referentes de El Charrúa, Humberto Brandolín, señaló que “antes muchas personas venían y pedían colaboración, le dábamos y hubo ocasiones, en que estas cosas no llegaban a la gente si no que lo vendía. Ahora, con el Banco de Alimentos, pudimos mejorar el sistema y ellos nos informan a donde llega cada cosa”.Por otro lado, Eberhardt hizo mención que ganaron el concurso “Disney + nutrición”, donde a partir de ello asisten a 160 chicos en la Escuela Maestro Entrerriano, 80 en la Escuela de la Picada y 13 en la Escuela Colonia Argentina.“El concurso se ganó porque propusimos incorporar huevos en el desayuno de los niños para que a partir de la proteína puedan asimilar mejor los conocimientos”, sostuvo al detallar que los alumnos desayunan con huevo, leche, cereal, frutas y yogurth.”