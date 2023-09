Pasó por Paraná la familia de “biciviajeros” que pedalea hasta la Patagonia. Se trata de Sergio y Angie, junto a sus hijos Juan Martín, Leandro, Nina y Makena, quienes alistaron sus bicicletas con el equipaje justo y necesario y salieron de Posadas el 19 de agosto con destino al sur argentino, “en manada”, como los Klonne se definen.“Hoy vamos a conocer Paraná”, sentenció Sergio ay contó: “Este es un sueño que comenzó cuando nos conocimos con Angie, hace 12 años, y que llevamos a cabo con una mochila más liviana”; es que la familia antes viajaba en motorhome y ahora lo hace en dos ruedas.“Viajamos a fuerza de lo que fluya, sustentados por nuestra música y el arte”, destacó y refirió que, en este viaje, “el plan de la música no ha resultado tanto, y lo que más nos nutrió ha sido el apoyo de la gente porque se fue dando naturalmente”.Los Klonne contaron aque cada una de sus bicicletas tienen nombre. La de Sergio se llama “Mezcleta” porque tiene partes que se fueron cambiando; la de Angie, “ORNI - Objeto Rodador No Identificado”; la de Juan Martín, “Chiche”; y la de Leandro “Randoto”; mientras que Makena, de dos años, y Nina, de seis, viajan en “el carro de las princesas”, el que cuenta con mosquitero, un panel solar para cargar energía y la provista.“Me encanta viajar en bici y en familia porque se disfruta mucho más el camino; hace un tiempo, subimos a un auto y todo iba más rápido, pero así, vemos cada mariposa, cada detalle”, contó Juan Martín, de 11 años. El niño mencionó que en su bicicleta lleva “los repuestos, los sacos de dormir, cartas, anteojos, agua –porque siempre es importante hidratarse durante el viaje-, el aislante y nuestra ropa”.“Siempre tuvimos el sentir de querer hacernos cargo de absolutamente todo, desde lo que ingieren, lo que ven, lo que consumen y hasta de su educación; tenemos la posibilidad de hacerlo y es innato. Dejamos fluir eso y jugar a la vida todos juntos”, fundamentó la mamá de la mañana al argumentar la forma de vida que desarrollan.“Lo más lindo es vivir el presente, el día a día, porque con el ritmo que tenemos hoy por hoy en las ciudades, nos saca el poder disfrutar del tiempo, del presente, siendo es fabuloso poder conversar con alguien, nutrirse, somos energía y consideramos que viviendo el día a día se puede lograr”, completó Sergio.“Vivimos seis años en Chile, donde recorrimos la montaña, el mar, también hicimos experiencias a dedo y en manada; fue supera divertido con las mochilas”, repasó Angie al remarcar que los Klonne están “jugando a la vida, lo que va apareciendo, todos juntos y confiando”.“La música es una herramienta que sirve para transmitir porque es un lenguaje del alma; transmitimos un mensaje con vibración, con música”, coincidió el padre de la familia.“Estamos fluyendo con el tiempo”, aseguró el papá de la manada. De hecho, contó que educan a sus hijos en casa y ellos “aprenden a vivir de la cotidianeidad y esas son las herramientas”.“Salimos de casa con la idea de parar en algún hotel si hacía falta, pero al tener el equipo de camping, se fue dando de manera natural el interactuar con otros seres y hemos parado en casas y hasta en capillas y cuarteles de Bomberos. Por ende, nuestros hijos se codean con todo tipo de informaciones y de seres de distintas edades y de diferentes lugares; ellos saben navegar, cabalgar y muchas actividades que los van nutriendo”, sostuvo ante la consulta por el tipo de educación que reciben los más pequeños de la familia.“Hay que vivir esta experiencia para entender cuáles son los códigos que se manejar, los son inherentes a todo ser humano, pero estamos atrapados en la vorágine que nos propone el sistema”, fundamentó Sergio e instó a confiar. “Si soñamos con algo, que la mente no actúe porque con información y con miedos es la que corta el fluido, con lo cual, es fundamental la función de los medios para nutrir ese cambio de energía para que todo suceda”, cerró.El proyecto de los biciviajeros puede seguirse a través de la web www.klonne.net