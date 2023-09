Primero Patronato apunta “al éxito deportivo sin descuidar lo institucional”

Hugo Velásquez encabeza la lista de la Agrupación Primero Patronato que disputará el domingo la presidencia del club de calle Grella. Uno de los referentes de la misma es Fernando Gan, quien estuvo en los estudios dey recordó que su padre fue presidente de la entidad durante 23 años.Tras expresar que actualmente “el centro de Patronato está dado en función de los éxitos deportivos”, expresó que “por el nivel en el que Patronato hoy está compitiendo,. El objetivo fundamental está dado en los éxitos deportivos”, remarcó durante el programaReconoció que “hoy la prioridad de Patronato está puesta en que no tiene que descender. Después de logros tan importantes como la Copa Argentina y de participar de copas internacionales, el foco está puesto en permanecer en el Nacional B”.Acotó que tienen “muy buenos proyectos en lo institucional. Se expusieron hace dos años, en las elecciones anteriores. Esta vez el socio va elegir a Primero Patronato porque es el único agrupamiento que ha podido mostrar proyectos realizables a corto, mediano y largo plazo, sabiendo lo que representa el fútbol”.En cuanto a las, consideró que “hay una cantera excelente. Nuestro candidato a presidente viene trabajando desde hace muchos años en esto. Suhijo ya está en el equipo profesional. Una de las prioridades es”.Contó en cuanto al, expuso que “está previsto mejorar las instalaciones, sobre todo el césped, con iluminación y un ambicioso proyecto relacionado con los chicos del interior que quieren venir a probarse. Hay que ofrecerles un lugar donde puedan permanecer, concurrir a la escuela secundaria y practicar en Patronato.”.Gan dijo que “, pese a que hubopara ofrecerle al socio y al no socio un lugar donde pueda sentirse a gusto”.Cuestionó que “Hoy Patronato no tiene un salón comedor donde pueda compartir un plato de comida y ver al equipo cuando juega en otra ciudad”.Y comparó: “Desde la época de mi padre, de la que han pasado muchos años, Patronato está exactamente igual. Hace 50 años. Invito a los socios a que reflexionemos: con los logros y el dinero que ha entrado, en qué hemos crecido, qué tenemos de nuevo. En nada. Tenemos el mismo estadio, los mismos vestuarios, no tenemos comedor. El gimnasio recién se está viendo si podemos contar con piso de parquet, esperando que el gobierno nos apoye. Es una excelente oportunidad, por lo que invito a los socios a que concurran a votar”, completó.