Islote Curupí "es de los pocos espacios que no ha sido intervenido y es ícono"

Paraná El Islote Curupí de Paraná se incorpora al Sistema de Áreas Naturales Protegidas

El Islote Municipal Curupí se incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas., de, el guía e integrante de la Asociación Ambientalista A Ñangarecó Nderejhé, Dante Gariboglio, indicó que “coincidiendo con el Día de la Libertad de los Ríos, la Municipalidad de Paraná junto con la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, firmaron el convenio para incorporar al Islote Curupí, que es un área natural protegida municipal, al sistema provincial”.“Es un elemento que nos da seguridad jurídica. Este es el paso previo a la Ley Provincial. Bien sabemos los que transitamos la historia del Islote Curupí como asociación los diversos avatares que sufrimos con gestiones que tenían otra mirada de lo que era ese espacio y lo que debía ser. Para nosotros siempre debió ser un lugar ambiental, de protección”, dijo.Recordó que “en los `90, cuando el estado era deficitario, se lo habían otorgado a un señor de Santa Fe para hacer un proyecto inmobiliario. Era para hacer un hotel cinco estrellas en el centro del Islote. Toda la laguna central, que forma parte del humedal, iba a ser dragado, arrasado, para hacer una guardería náutica. Toda la vegetación iba a desaparecer. En ese momento el río tuvo una crecida muy grande y llegó a los 7,70 metros y barrió con todo”.“Este es un proyecto de cuidado y de protección del ecosistema fluvial. Tiene una veta de conciencia ambiental educativa, más que nada, y algo de ecoturismo. El viejo anhelo de la asociación fue poderlo transitar, sin agredir al medio ambiente, para mostrar el espacio, para que el vecino paranaense y el turista viera qué es una isla, para qué sirve una laguna interior, qué especies lo habitan, cuál es la importancia de un camalote, de un repollito de agua. Eso se hace actualmente”, informó.Indicó que “tenemos una carga ambiental, es decir, que no podemos llevar más de 65 personas por vez. Nunca nos verán hacer turismo nocturno porque las especies, como los humanos, tienen un reloj biológico. Si vamos de noche e invadimos el espacio con ruido o con luz, se estresan y abandonan el lugar”.“El Islote Curupí es un ícono y hay que proteger ese espacio. Es una de las pocas islas que quedan en el Paraná que es natural, que no ha sido intervenida con ganadería, agricultura, quemas. Hace más de 24 años que no sufre un incendio. Es un lugar de concientización ambiental. Siempre los visitantes van con un guía que los acompaña y explica”, dijo.Por fin de semana “visitan el Islote entre 60 y 70 personas. La mayoría son de Paraná, tenemos muchos de Santa Fe y otros turistas de otras partes. Tenemos de lunes a viernes las visitas educativas. El año pasado fueron 10 mil chicos al Islote. Este año, en el primer semestre, fueron 4200 chicos de escuelas. En septiembre y octubre ya vamos casi 3000”.Por otra parte, mencionó que el Proyecto Curupí tiene tres etapas. “Estamos en un tercio de lo que es el proyecto originario. La pasarella oeste ya está lista, desde el oeste de la isla y hasta el centro. La segunda etapa está en construcción y es el centro de interpretación, museo interactivo de flora y fauna, y un espacio de investigación permanente, un museo de las comunidades originarias chanás y guaraníes, y un aula para el dictado de clases. Es una bioconstrucción en desarrollo. Es para saber qué hay en el islote, monitorear permanentemente las especies. Si una especie nueva aparece o está amenazada podemos protegerla. Esperamos tener una primera etapa a fines de noviembre”.