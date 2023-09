El Colectivo de Discapacidad volvió a reclamar por atrasos en los pagos

Profesionales de la salud que integran el Colectivo de Discapacidad, acompañados por pacientes y familiares se manifestaron nuevamente frente a Casa de Gobierno por los atrasos en el pago de las prestaciones.En diálogo con, Lourdes Klocker fonoaudióloga y representante del colectivo, explicó que “hace meses que no se está pagando, en algunos casos, las prestaciones de apoyo de ningún tipo, incluso las acompañantes pedagógicas no están recibiendo lo que corresponde a los pagos de sus servicios, lo cual hace difícil que uno pueda sostener su vida cotidiana con demoras de hasta 6 meses en el pago de casi 34 horas sociales nacionales”.Por su parte, Alexia Mors, psicopedagoga, dio cuenta que “es un reclamo colectivo de prestadores y de familiares de personas con discapacidad, nosotros nos autoconvocamos porque no tenemos un gremio que nos reúna y si bien tenemos el apoyo de los colegios profesionales, es una lucha que nos tenemos que juntar para hacernos escuchar”.“Ahora es la falta de pago, pero también estamos tratando de resolver eso que trabajamos con un paciente y a los 3 o 4 meses nos pagan. La mayoría de las obras sociales están adeudando junio, julio, otras deben marzo y abril y algunas deben desde el año pasado”, mencionó para dar cuenta del problema.Tras ello, mencionó que el 21 de septiembre, la Superintendencia de Servicios de Salud “lanzó un comunicado avisando que se estaba recaudando el dinero para que la AFIP pueda enviarlo a las obras sociales y que después se le pague a cada prestador; el tema es que somos cerca de 24.000 prestadores a nivel nacional y cada uno atiende un caudal de pacientes. Es nuestro trabajo, y la situación se hace insostenible. Yo no tengo para pagar el alquiler del consultorio y no se puede sostener en el tiempo, además la inflación nos come”.Finalmente, Klocker puntualizó que “si tendríamos que cortar la atención por meses porque no nos pagan, nuestros pacientes no avanzarían y estamos hablando de dar calidad de vida”.Representantes de los profesionales fueron recibidos por Franco Ferrari, secretario General de la Gobernación, y se retiraron con el compromiso de que se realizarán gestiones ante la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación para obtener información sobre tiempos y formas de pago de lo adeudado.