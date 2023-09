Con gran concurrencia, se realizó la feria de las carreras y oficios en Paraná

Se realizó la IV edición la feria de las carreras y oficios en Sala Mayo de Paraná. Más de tres mil estudiantes de unas 70 escuelas secundarios, de la capital entrerriana y alrededores, se acercaron para conocer sobre la oferta académica en los más de 30 stands.Estuvieron presentes stands universitarios, terciarios y de capacitación laboral de: Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner); Universidad Tecnológica Nacional (Utn); Universidad Católica Argentina (UCA); Universidad Siglo 21; Universidad Adventista del Plata; Universidad Blas Pascal; Universidad del Gran Rosario; Universidad Kennedy; Universidad Popular Elio C. Leyes.Además, estuvieron los stands de New Start, IGI, Iscae, Upcn, IAO, Viviana, D’arrigo, Afper, Escuela de Capacitación Laboral “Raúl Jorge Bueno”, ITTE Capacitación Profesional, Cruz Roja Argentina, Apana, Aspasid, CEI Juntos Andar, Club de Emprendedores, Policía de Entre Ríos, Prefectura Naval Argentina. — CGE, Oficina de Empleo de la Municipalidad, Escuela Municipal de Oficios, Distrito del Conocimiento - FabLab, Centro Educativo Municipal de Integración (Cemi), Instituto del Becario, Sidecreer, Subsecretaría de la Juventud ER.En tanto, el intendente de Paraná, y candidato a gobernador, Adán Bahl, expresó ante Elonce que “la feria de carreras es muy importante e innovadora. Además, hay empresas que le comentan a los chicos por donde pasa la demanda laboral que existe hoy en día en el mercado".“Con Claudia Monjo venimos trabajando fuertemente en promover la oferta académica que tenemos en Entre Ríos siempre hablamos del futuro, para que los chicos puedan estudiar, trabajar y desarrollarse aquí en nuestra provincia”, sostuvo.En este sentido, destacó que la feria busca “mostrar toda la oferta académica que tiene la provincia para empujarlos a que estudien, se preparen y puedan salir adelante”.A su turno, la actual intendenta de Villaguay y compañera de fórmula de Bahl, Claudia Monjo, mencionó: “Celebramos que esta feria se pueda llevar adelante y en Villaguay también se realizará en noviembre. Es importante darles a los jóvenes la oportunidad que sepan qué hay en su ciudad y conocer lo que el mercado necesita”.Asimismo, destacó que “muchas veces los chicos de esa edad no saben qué estudiar y es importante que conozcan las opciones, se interioricen y encuentren una vocación. Aquí se conjuga todo para que los jóvenes conozcan las ofertas”Acto seguido, señaló que “esta feria debería ampliarse al resto de las localidades para que los jóvenes puedan encontrar su vocación”.